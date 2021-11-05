新世界等元朗練板村及榮基村住宅項目申建6173伙
2021年11月05日 16:00
東網電視更多新聞短片
新世界發展(00017)等同時向城市規劃委員會遞交元朗新田練板村及南生圍榮基村兩項住宅發展申請，擬議興建共6,173伙單位，提供總樓面面積共逾343.18萬方呎。
兩項目的發展密度及建築物高度，都較多年前曾提交的發展方案大幅提高。當中以練板村發展規模較大，該項目屬丈量約份第99約地段第768號餘段(部分)等，佔地逾183.10萬方呎，其中逾17.84萬方呎為政府土地，申請由將地皮由改劃為其他指定用途註明「綜合發展包括濕地修復區」(1)，以地積比率不多於1.5倍發展逾230.1萬方呎住用樓面，而非住用樓面則有逾4.6萬方呎，包括逾2.23方呎零售及餐飲樓面。
項目將興建29幢樓高7至18層住宅物業，提供單位4,176伙。另外亦有4幢包括社福及零售及會所設施的兩層高物業，兩組建築物均設兩層地庫。該發展亦提供逾125.86方呎私人休憩用地，以及1,533個車位。
另一個榮基村項目位於丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，地盤面積逾73.61萬方呎，當中逾6.53萬方呎為政府地，擬議發展逾105.14萬方呎住宅樓面，地積比率與練板村項目一樣，計劃興建1,997伙住宅單位。同時，項目亦提供逾33.36萬方呎非住用樓面，當中包括約9,688方呎零售樓面。
該項目計劃興建7幢15層高分層住宅大廈，以及3幢3層高社會福利、零售及會所設施。同時，亦提供724個車位及逾6萬方呎私人休憩用地。