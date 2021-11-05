新世界等元朗練板村及榮基村住宅項目申建6173伙

兩項目的發展密度及建築物高度，都較多年前曾提交的發展方案大幅提高。當中以練板村發展規模較大，該項目屬丈量約份第99約地段第768號餘段(部分)等，佔地逾183.10萬方呎，其中逾17.84萬方呎為政府土地，申請由將地皮由改劃為其他指定用途註明「綜合發展包括濕地修復區」(1)，以地積比率不多於1.5倍發展逾230.1萬方呎住用樓面，而非住用樓面則有逾4.6萬方呎，包括逾2.23方呎零售及餐飲樓面。

項目將興建29幢樓高7至18層住宅物業，提供單位4,176伙。另外亦有4幢包括社福及零售及會所設施的兩層高物業，兩組建築物均設兩層地庫。該發展亦提供逾125.86方呎私人休憩用地，以及1,533個車位。

另一個榮基村項目位於丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，地盤面積逾73.61萬方呎，當中逾6.53萬方呎為政府地，擬議發展逾105.14萬方呎住宅樓面，地積比率與練板村項目一樣，計劃興建1,997伙住宅單位。同時，項目亦提供逾33.36萬方呎非住用樓面，當中包括約9,688方呎零售樓面。

該項目計劃興建7幢15層高分層住宅大廈，以及3幢3層高社會福利、零售及會所設施。同時，亦提供724個車位及逾6萬方呎私人休憩用地。