紐油升逾1% 道期牛皮
2021年11月05日 16:11
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美匯指數報94.3；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.3979；美元兌日圓報113.77；歐元企1.1561，英鎊處1.3503。金價報1,798美元。布油報81.17美元，紐油升逾1%報79.84美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨跌11點。
●市後關注點
20:30 美國10月非農業職位
20:30 美國10月失業率
20:30 加拿大10月就業人數變動
●恒生指數全日收報24,870點，跌354點或1.41%，失守兩萬五關。國企指數收報8,820點，跌132點或1.48%；科技指數收報6,276點，跌98點或1.55%。主板成交1,283億港元。https://bit.ly/3D2tlkV
●滬綜指收跌35點，昊華能源跌近9%。https://bit.ly/3BPgwZs
●中國經濟：
-傳內地已聘請12家銀行安排發行歐元主權債券。
-羅兵咸：未來5年投資80億人幣，創逾2萬個新職位。
●日清首3季盈利跌12%，香港業務收入減少。
●傳日本計劃向未成年人士派10萬日圓刺激經濟。
●畢馬威發布「新國貨50榜單」，入圍企業你識幾多個？
●佳兆業傳818億人幣售深圳18個項目，系內4公司停牌。
●澳門財政司料今年博彩稅收僅有2007年水平。
●雷軍：小米擬明年推出手機最強被動散熱系統。
●員工喜訊！騰訊推法定退休福利。
●恒大許家印籲員工全力以赴復工復產保交樓。
●元宇宙概念！英偉達市值升破7000億美元，首越巴郡。
●10月騰訊遊戲全球收入按年增23.3%，創新高。