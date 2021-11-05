紐油升逾1%　道期牛皮

2021年11月05日 16:11
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    美匯指數報94.3；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.3979；美元兌日圓報113.77；歐元企1.1561，英鎊處1.3503。金價報1,798美元。布油報81.17美元，紐油升逾1%報79.84美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨跌11點。
    ●市後關注點
    20:30 美國10月非農業職位
    20:30 美國10月失業率
    20:30 加拿大10月就業人數變動
    ●恒生指數全日收報24,870點，跌354點或1.41%，失守兩萬五關。國企指數收報8,820點，跌132點或1.48%；科技指數收報6,276點，跌98點或1.55%。主板成交1,283億港元。https://bit.ly/3D2tlkV
    ●滬綜指收跌35點，昊華能源跌近9%。https://bit.ly/3BPgwZs
    ●中國經濟：
    -傳內地已聘請12家銀行安排發行歐元主權債券。
    -羅兵咸：未來5年投資80億人幣，創逾2萬個新職位。
    ●日清首3季盈利跌12%，香港業務收入減少。
    ●傳日本計劃向未成年人士派10萬日圓刺激經濟。
    ●畢馬威發布「新國貨50榜單」，入圍企業你識幾多個？
    ●佳兆業傳818億人幣售深圳18個項目，系內4公司停牌。
    ●澳門財政司料今年博彩稅收僅有2007年水平。
    ●雷軍：小米擬明年推出手機最強被動散熱系統。
    ●員工喜訊！騰訊推法定退休福利。
    ●恒大許家印籲員工全力以赴復工復產保交樓。
    ●元宇宙概念！英偉達市值升破7000億美元，首越巴郡。
    ●10月騰訊遊戲全球收入按年增23.3%，創新高。