港鐵東涌牽引配電站物業發展項目流標

資料顯示，鐵路上蓋項目已多年未曾出現流標，對上一個流標項目為天水圍輕鐵天榮站上蓋項目，該項目曾經兩度流標，首次是2013年年初，當時項目定下的補地價金額超過26.8億元，折合每方呎達約2,735元，由於補價金額過高，故項目截標時並沒有收到任何標書而流標收場。

其後港鐵第2次推出該項目時，改以變相「一口價」的形式招標，不設分紅，最後雖接獲3份標書，惟仍未達港鐵要求，於2014年初再次流標，亦為對上一次港鐵項目流標紀錄。

項目屬本財政年度首項鐵路住宅發展供應，地盤位於東涌文東路，毗鄰東涌北公園及映灣園，物業將建於牽引配電站及其鐵路設施上方，可建總樓約939,568方呎，提供最多1,800個單位。

市場消息指，補地價金額超過47.65億港元，每方呎約5,072元，分紅比例為最少15%。而發展商需額外出價競投，入場價不少於2.5億元。