港交所刊發氣候訊息披露指引　

聯交所已將TCFD的多個主要建議納入了ESG匯報規定。香港綠色和可持續金融跨機構督導小組亦已宣布，擬於2025年或之前強制實施符合TCFD建議的氣候相關訊息披露。氣候訊息披露指引有助公司評估如何應對氣候變化所引起的風險，並提供了實用貼士及指引，協助發行人逐步根據TCFD的建議作出氣候變化匯報。

聯交所將會檢視其ESG報告框架，以進一步配合TCFD的建議。聯交所亦將與其他監管機構合作制訂藍圖，評估由國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會將制訂的新標準，及研究可行的實施方案，並會適時發出新指引。

另外，《有關2020/2021年IPO申請人企業管治及ESG常規情況的報告》，主要結果及建議包括合規文化，首次公開招股申請人應引入良好的企業文化，全面實施並着重誠信的合規及管治措施，融入每日的工作流程中。董事會多元化，首次公開招股申請人的其董事會成員不應全屬單一性別，並應優先推動董事會達至成員性別多元化。

ESG事宜方面，大部分申請人在首次公開招股時就環境及社會事宜作了披露，但他們應進一步作全面分析和評估，以識別重大ESG風險，並考慮適當披露與氣候相關的問題和減少碳排放的措施，以加快實現過渡至低碳經濟。

港交所上市主管陳翊庭表示，港交所致力倡導並推廣良好的管治及卓越的ESG管理。最新刊發的氣候訊息披露指引及《報告》，均印證其一直致力引導發行人和首次公開招股申請人實踐可持續發展理念，協助他們作出會帶來真正影響的改變。

港交所同時宣布推出一個全新的ESG中央教育平台ESG Academy，為發行人和金融業界發展可持續業務提供指引。