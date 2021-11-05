金管局首次推出「反洗錢合規科技實驗室 」

香港金融管理局（金管局）助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹女士（前排左四）、數碼港金融科技（區塊鏈及監管科技）高級經理鄧志遠先生（前排右三）

香港金融管理局指，銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展，超過60%(120家)銀行在2019年尚未開始採用合規科技工具，如今已經引入例如機械人流程自動化、自然語言處理和無代碼工作流程自動化解決方案，藉以優化反洗錢工作及改善客戶體驗。

金管局數據顯示，有53家銀行正在或探索使用非傳統數據，其中70%銀行因此發現過往無法知悉的異常關係和交易。有19家銀行則正在或探索進行網絡分析。

金管局推出首次「反洗錢合規科技實驗室 」(AMLab)，該局指，AMLab將加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失，減低銀行業內的風險轉移情況以及提高反洗錢生態系統的整體效率。

是次AMLab主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和資訊共享。首批參與的5間銀行將會由數據專家協助首次使用合成數據、學習如何將非傳統數據以及發展相關技術和能力。

該局表示，將與業界和其他持份者緊密合作，目標加強銀行在反洗錢生態系統中的「龍門」角色；防禦欺詐和金融罪行對銀行和客戶所招致的威脅和損失；以及鼓勵銀行和金融科技界進一步合作，促進更廣泛使用數據和技術以提高效率和成效。