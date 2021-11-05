益美國際遭主要股東減持最多7000萬股

益美國際控股( 01870 )公布，獲公司首席執行官、執行董事兼主要股東麥劍雄告知，SV(BVI)Limited(由麥氏全資擁有)於今日(5日)以每股0.8元，向Treasure Ship Holding Limited場外出售1,500萬股。完成股份轉讓後，Treasure Ship Holding Limited持有1.22億股，相當於公告日已發行股本總額約19.6%。

麥氏，進一步告知，今日SVBVI與源盛證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議，據此，SV BVI同意委任配售代理按竭盡所能基準促使個人、公司及╱或機構或專業投資者，按配售價每股配售股份0.8港元購買最多5,500萬股。料配售事項將於本月10日或之前完成。

股份轉讓完成前，麥氏透過其SV BVI的權益實益擁有9,500萬股，相當於公司已發行股本總額約15.2%。而完成股份轉讓及配售後，若所有配售股份成功配售，且自公告日期起至配售事項完成止公司已發行股本並無變動，麥氏實益擁有的股份數目將減少至2,500萬股，相當於公司已發行股本總額約4.0%。