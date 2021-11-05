樓價UPDATES：馬鞍山四房3年近平手離場

再有二手業主願意近平手出貨套現，馬鞍山迎海四房單位，減價後售2,788萬元，原業主持貨3年即沽，帳面僅獲利27萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強透露，小西灣藍灣半島9座中低層E室，實用面積約498方呎，兩房連儲物室間隔，享池景，近日以943萬元成交，呎價約18,936元，原業主於2013年3月以約620萬元購入，持貨約8年帳面獲利約323萬元，物業升值約52%。

●美聯龔彥峰稱，鰂魚涌太古城寶山閣低層A室，實用面積約598方呎，兩房間隔，新買家為新婚用家，睇樓多個月，見單位銀行估到價，加上原業主早前已購入一手物業，叫價由1,150萬元，減價約70萬元，以1,080萬元成交，呎價約為18,060元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園3座低層H室，實用面積約792方呎，套三房間隔，享海景，原先開價1,450萬元，放盤1個月，減價70萬元或4.8%，最終以1,380萬元易手，呎價約17,424元。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角明暉大廈B座低層2室，實用面積約210方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置客以450萬元承接，呎價約21,429元，原業主於2012年3月以264萬元購入投資，持貨9年帳面獲利186萬元，期內升值約70%。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后維多利中心2座高層A室，實用面積約1,004方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,800萬元承接，呎價約17,928元，原業主於2015年8月以1,500萬元購入上址投資，持貨6年帳面獲利300萬元，期內升值約20%。

●中原余慕賢指，西區尚嶺低層C室，實用面積約292方呎，一房間隔，望樓景，以692.8萬元易手，呎價約23,726元，原業主於2014年9月以617萬元買入，持貨7年帳面獲利75.8萬元，單位升值約12%。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中稱，九龍灣淘大花園I座低層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原先叫價660萬元，原業主見近期二手成交放緩，先調低叫價至640萬元，再下調至630萬元獲承接，共減價30萬元或約4.5%，呎價約16,113元。

●香港置業李品良表示，大角咀形品．星寓低層J室，一房間隔，實用面積約299方呎，以608萬元放盤後，近日獲外區客接洽，經議價後減價10萬元，以約598萬元成交，呎價約20,000元，新買家為首置客。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園2座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，以686萬元易手，呎價約11,588元，原業主於2011年2月以282萬元購入上址，持貨逾10年帳面獲利404萬元，單位期內升值逾1.4倍。

●中原鄭永馨指，大角咀港灣豪庭錄得11月首宗買賣，單位為2座高層E室，實用面積約344方呎，兩房間隔，望海景，以755萬元易手，呎價約21,948元，新買家屬於外區用家。

●香港置業曾家輝透露，旺角利奧坊．曉岸2座高層C室，望樓景，一房間隔，實用面積約256方呎，以約15,000元放租1星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約13,500元租出，呎租約52.7元。

●中原黃家全稱，奧運站維港灣8座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以995萬元成交，呎價約21,678元，原業主於2001年11月以257萬元購入，持貨剛剛20年帳面獲利738萬元，單位期內升值逾2.8倍。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海6座中層A室，實用面積約1,453方呎，四房連雙套房間隔，原先叫價2,850萬元，放盤2個月，減價62萬元，獲買家以2,788萬元承接，呎價約19,188元，原業主於2018年10月購入，當時作價2,761萬元，持貨3年辣招稅鬆綁即沽，帳面獲利27萬元，單位期內升值約1%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城新K座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，日前以645萬元易手，實用呎價約19,083元，新買家為用家，原業主於2011年以250萬元購入，持貨10年帳面獲利約395萬元，單位升值約1.58倍。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳新都城2期B2層雙號車位，原先開價145萬元，經議價後減價3萬元或2.1%，以141萬元沽出，原業主於2021年1月以約130萬元購入，持貨約10個月轉手帳面獲利約11萬元，升值約8.5%，新買家為資深投資客。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳新都城2期3座中高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望山景，以713.8萬元易手，呎價約19,664元，業主於2016年7月以約455萬元購入，持貨約5年帳面獲利約258.8萬元，物業升值約57%。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳首都1座右翼高層D室，實用面積約704方呎，套三房連士多房設計，一直居於港島區用家承接，成交價985萬元，呎價約13,991元，上址原業主於2008年3月以485.2萬元購入，帳面獲利499.8萬元，升值約1.03倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居四期J段單號屋，實用面積約1,945方呎，套六房間隔，望湖景，連花園約1,011呎及私人泊船位約25呎，原先以5,000萬元放盤，最終以4,638萬元成交，減逾7%，呎價約23,846元，原業主於2011年12月購入，當時作價3,300萬元，持貨約10年帳面獲利1,338萬元，單位期內升值約41%。

●中原侯惠良指，沙田第一城11月暫錄約4宗買賣，屋苑41座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以555萬元易手，呎價19,542元，原業主則於2016年以435萬元購入，持貨5年帳面獲利約120萬元，期內升值約27.6%。

●中原黎宗文表示，沙田欣廷軒1座中層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，日前以828萬元易手，呎價約19,856元，原業主則於2018年以780萬元購入，持貨3年帳面獲利約48萬元，單位升值約6.2%。

●中原杜文俊稱，沙田溱岸8號2座高層B室，實用面積約934方呎，套三房及工人套房間隔，議價後以1,980萬元易手，呎價約21,199元，新買家為用家。

●利嘉閣黃靜顏透露，粉嶺居屋榮福中心3座低層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，日前於未補價第二市場以283萬元沽出，實用呎價約5,908元，屋苑現時約有19個單位放售，最低入場費由330萬元起。

●中原洪文鋒表示，粉嶺花都廣場11月暫錄約2宗買賣，屋苑10座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，議價後以524萬元獲承接，實用呎價14,162元，新買家為用家。

●利嘉閣朱子華指，元朗采葉庭7座高層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價730萬元，經議價後減價7萬元或約1%，新近以723萬元沽出，呎價約14,204元，屋苑11月暫錄約3宗二手買賣，現時約有35個放盤，叫價由590萬元起。

●美聯雷惠德稱，元朗加州花園11月暫錄約2宗買賣，其中爵仕居銀菊徑單號屋，實用面積約967方呎，附設花園及天台，新買家睇好北區發展，火速決定入市，議價後終以1,055萬元成交，呎價約10,910元。

●中原王勤學透露，元朗區11月暫錄約9宗買賣，包括世宙3座低層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，零議價740萬元成交，呎價約17,371元，新買家為上車客，對元朗區發展及樓市前景看俏，買樓上車。

●中原龍智峰表示，元朗錦綉花園最新錄G段1街雙號屋，實用面積約848方呎，議價後以1,020萬元沽出，呎價約12,028元，新買家為投資者，睇好未來北部都會區以及北環線發展，購入單位作長線投資，原業主於1997年以約522萬元買入，持貨約24年帳面獲利約498萬元，單位期內升值約95.4%。

●中原陳思麗表示，天水圍嘉湖山莊11月交投明顯加快，已錄約7至8宗買賣，包括景湖居4座高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，叫價635萬元，以618萬元成交，呎價約11,298元，新買家同屬用家，看好天水圍發展前景置業。

●中原曾慧敬指，屯門卓爾居7座高層F室，實用面積約709方呎，套三房間隔，早前叫價1,030萬元，經議價後，減價50萬元，以980萬元成交，呎價約13,822元，新買家為同區換樓客，原打算搬往九龍，但同樣預算入市選擇不多，見上址層數高，加上樓價較銀行估價略低，爽快承接。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑E座高層13室，實用面積約338方呎，一房間隔，租客為區內客，表示熟悉該區環境，毋須重新適應，業主考慮到租客願意每半年預繳一次租金，故有議價空間，終以月租9,200元即睇即租，呎租約27.2元。

●祥益林英傑指，屯門居屋翠寧花園2座低層E室，實用面約積431方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，原業主亦有議價空間，累減10萬元，於已補價自由市場以470萬元購入作自住上車之用，呎價約10,905元。

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