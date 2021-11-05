新界兩樓盤周六開售　共推532伙應市

新盤市場焦點集中於新界區，區內兩個項目均於周六同步開售，推售的單位共532伙。同一時間，另一新界西北項目自公布首張價單後，乘勢加推單位，準備加入戰團。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期 加推58伙

據價單顯示，新一批單位集中於1A座，另有2伙位於別墅。單位實用面積介乎363方呎至773方呎，戶型涵蓋一房至四房，折實價介乎530.34萬元至 1,011.67萬元，折實呎價由13,088元至16,998元。以定價計，今批單位市值逾4.3億元。

今批入場價單位為第1A座1樓C6室，實用面積為363方呎，一房間隔，折實價為530.34萬元。而呎價最低的單位為別墅RV5與別墅RV6，實用面積同為773方呎，折實價均為1,011.67萬元。

●洪水橋#LYOS周六首輪開售 最終接獲7500票超額36倍

●將軍澳海茵莊園周六次輪推售312伙

●高爾夫‧御苑洋房5,400萬招標沽

一手豪宅交投熾熱，恒基地產（00012）旗下北區高爾夫‧御苑，周五(5日)通過招標沽出一幢洋房。該公司營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的B5獨立洋房，單位實用面積2,640方呎，採五房間隔，連1,063方呎花園、129方呎平台及517方呎天台，以5,400萬元成交，呎價為20,455元。

資料顯示，該盤由8座高座物業及25座洋房組成，共提供590伙，至今已累售430伙，當中包括21幢洋房，並套現逾56.8億元。

●滿名山洋房8,445萬元成交

●白石角朗濤兩房售1086萬

●青衣明翹匯三房呎價17,612元

●柏傲莊III再新增兩宗取消交易個案