新界兩樓盤周六開售 共推532伙應市
2021年11月05日 21:07
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新盤市場焦點集中於新界區，區內兩個項目均於周六同步開售，推售的單位共532伙。同一時間，另一新界西北項目自公布首張價單後，乘勢加推單位，準備加入戰團。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期 加推58伙
新盤市場氣氛向好，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期繼周二(2日)公布首張價單後，周五(5日)上載第2號價單，涉58伙，扣除最高折扣17.5%，折實平均呎價為14,750元，屬原價加推。項目亦同樣上載最新銷售安排，推出80伙別墅單位招標出售，招標期由11月6日至12月31日。
據價單顯示，新一批單位集中於1A座，另有2伙位於別墅。單位實用面積介乎363方呎至773方呎，戶型涵蓋一房至四房，折實價介乎530.34萬元至 1,011.67萬元，折實呎價由13,088元至16,998元。以定價計，今批單位市值逾4.3億元。
今批入場價單位為第1A座1樓C6室，實用面積為363方呎，一房間隔，折實價為530.34萬元。而呎價最低的單位為別墅RV5與別墅RV6，實用面積同為773方呎，折實價均為1,011.67萬元。
●洪水橋#LYOS周六首輪開售 最終接獲7500票超額36倍
長實集團(01113)的洪水橋#LYOS將於本周六(6日)作首輪銷售，分別以價單形式售200伙及以招標形式出售20伙。該項目周五(5日)下午3時已截止認購登記。據市場消息表示，該盤最終獲近7,500張入票，按價單發售200伙計，超額認購約36.5倍。
●將軍澳海茵莊園周六次輪推售312伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園亦於周六(6日)作次輪銷售，涉及312伙。該批將會出售的單位實用面積介乎203方呎至428方呎，包括有120伙開放式單位、175伙一房單位及17伙兩房單位。項目早前累積接獲4,251個認購登記，超額認購逾12倍。
●高爾夫‧御苑洋房5,400萬招標沽
一手豪宅交投熾熱，恒基地產（00012）旗下北區高爾夫‧御苑，周五(5日)通過招標沽出一幢洋房。該公司營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的B5獨立洋房，單位實用面積2,640方呎，採五房間隔，連1,063方呎花園、129方呎平台及517方呎天台，以5,400萬元成交，呎價為20,455元。
資料顯示，該盤由8座高座物業及25座洋房組成，共提供590伙，至今已累售430伙，當中包括21幢洋房，並套現逾56.8億元。
●滿名山洋房8,445萬元成交
嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山，周五(22日)售出名庭H3號洋房，該洋房實用面積2,815方呎採四房間隔，連1,649方呎花園及1,106方呎天台，以8,445萬元成交，呎價為30,000元。成交紀錄冊顯示，項目今年至今已累計沽出10座洋房，涉及金額約7.91億元。
●白石角朗濤兩房售1086萬
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(5日)錄得一宗兩房單位成交。單位為第6A座16樓E室，實用面積607方呎，屬兩房間隔，連開放式廚房，以1,086.3萬元成交，呎價17,896元。
●青衣明翹匯三房呎價17,612元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯今日(5日)沽出1伙，單位為1A座33樓C室，實用面積577方呎，採三房間隔，以1,016.2萬元成交，呎價17,612元。
●柏傲莊III再新增兩宗取消交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III繼續錄得取消交易個案。根據成交紀錄冊資料，項目周五(5日)新增兩宗取消交易個案，包括8A座31樓E室，實用面積310方呎，屬一房間隔，原於今年6月以771.7萬元售出。而8A座49樓D室，實用面積1,022方呎，屬四房間隔，曾於今年6月作價2515.5萬元成交，惟現時已終止買賣合約。