美股三大指數再創新高 就業數據向好

美國就業數據理想，道指周五早段曾升207點，至36,331點；標指升24點，至4,704點；以科技股為主的納指漲79點，至16,019點，均創新高。

10月非農就業職位按月增長53.1萬個，好過市場預期的45萬個，9月份修正後數字大幅增加19.4萬個至31.2萬個；8月修正後數字則增加11.7萬個至36.6萬個。同月失業率則為4.6%，按月跌0.2個百分點，好過預期。

個股方面，短租住宿平台Airbnb第三季收入按年升66.69%至22.37億美元；純利增長2.8倍至8.34億美元，按季虧轉盈；經調整EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷）增1.19倍至11.01億美元；每股盈利為1.22美元，均勝預期，頭三項數據則創該企新高，EBITDA更首次突破10億美元。該股股價早段曾升7.6%至192.03美元。

另外，網上旅遊公司Expedia截至9月底至第三季收入按年增長96.94%至29.62億美元；經營溢利和純利同樣虧轉盈至5.24億美元和3.62億美元；經調整後每股盈利2.26美元，均勝市場預期。該企行政總裁克恩在業績報告中表示，期內收入主要受旗下旅遊住宿平台Vrbo表現帶動。該股股價早段曾升15.96%至182.7美元。

美國人氣漢堡包連鎖店Shake Shack截至9月底至第三季收入按年增長32.74%至1.93億美元；期內虧損收窄至217.8萬美元；每股虧損為0.06美元，低過市場預期，股價早段曾升14.54%至89.44美元。