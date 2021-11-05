內房6年大牛市斷纜　房企「周身蟻」一文睇晒！

流動性是內房現時最大風險，即使有指發展商信貸政策環境會有一定改善，但中國銀保監會和中國人民銀行在深圳的分支發布《推動金融業務新發展格局的指導意見》，旨在不能讓房地產綁架金融系統。廣東省政府則要求，廣州和深圳兩市須撥出最少一成土地來興建出租房，確保實現「房住不炒」。

市況如此嚴峻，內房賣樓繼續「鬥少」，其中上海世茂公布，今年首10個月銷售合約金額按年增長27%至約256億元，可是若對照公司上月公布今年首9個月銷售合約金額按年增長50%至約241億元相比，即上月賣樓金額按年倒退逾六成。花樣年披露上月賣樓金額按年急跌61.82%至僅21.08億元之際，旗下杭州項目未能按約如期向上海上市公司百大集團償還債本金和利息。

事實上，北京、深圳、成都和杭州等易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手樓成交量按月大減26.9%，按年更銳減42.8%。13個重點城市10月底時的二手樓總成交量已基本回落到2014年10月的水平，也意味着2015年以來的「二手樓市上升大行情」曲終人散。

上述停牌公司未有詳細交代停牌原因，只表示將會刊發內幕消息公告。不過，市場消息指，佳兆業集團將拍賣位於深圳的18個項目，分布在南山、福田等區域，總價值818.2億元人民幣。據悉，集團計劃最早在下個月開始出售資產，目標是在2022年底前完成。另外，內地傳媒報道，有多間房地產央企國企正洽談介入佳兆業深圳部分舊改項目。本報向佳兆業集團查詢有關出售深圳項目的傳聞，惟至本文截稿前未獲回應。

此外，外媒消息稱，中國恒大上月出售兩架私人飛機，套現逾5,000萬美元(約3.9億港元)，並正在為一架寬體客機尋找買家。另一消息指，主席許家印在集團內部會議呼籲員工全力以赴復工復產確保交樓，才能恢復銷售，正常經營及歸還各方面欠款。