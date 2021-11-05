內房6年大牛市斷纜 房企「周身蟻」一文睇晒！
2021年11月05日 21:34
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內地住宅發展商頻頻爆煲，這次輪到去年賣樓逾3,000億元(人民幣‧下同)的世茂集團(00813)。事緣內媒流傳內地信託公司「暫停」新增地產融資業務，以免有關項目違約驅使投資者伸手要求「回水」，隨即傳來消息指世茂與陸家嘴信託商討延長還款期，拖累世茂周五爆發「股債雙殺」，股價暴瀉13.26%，收報9.68港元，為2016年6月底之後新低，其境內上市債券孳息更飆至3位數，反映違約風險飆升。
世茂方面迅速澄清，指跟陸家嘴信託合作正常，過往從未有逾期或面臨延期償付事項。不過，世茂旗下在上海上市的主要附屬公司上海世茂所發行的多筆債券周五暴跌，其中明年首季到期的「19世茂G1」和「19世茂G2」、2023年3月到期的「20世茂G1」暴瀉逾20%，孳息率分別高達230.45厘、147.08厘及71.29厘。世茂昨日同時回購一筆明年到期的4.75厘優先票據，涉本金額150萬美元，並與旗下世茂服務(00873)各自以幾百萬港元回購股份。
流動性是內房現時最大風險，即使有指發展商信貸政策環境會有一定改善，但中國銀保監會和中國人民銀行在深圳的分支發布《推動金融業務新發展格局的指導意見》，旨在不能讓房地產綁架金融系統。廣東省政府則要求，廣州和深圳兩市須撥出最少一成土地來興建出租房，確保實現「房住不炒」。
市況如此嚴峻，內房賣樓繼續「鬥少」，其中上海世茂公布，今年首10個月銷售合約金額按年增長27%至約256億元，可是若對照公司上月公布今年首9個月銷售合約金額按年增長50%至約241億元相比，即上月賣樓金額按年倒退逾六成。花樣年披露上月賣樓金額按年急跌61.82%至僅21.08億元之際，旗下杭州項目未能按約如期向上海上市公司百大集團償還債本金和利息。
事實上，北京、深圳、成都和杭州等易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手樓成交量按月大減26.9%，按年更銳減42.8%。13個重點城市10月底時的二手樓總成交量已基本回落到2014年10月的水平，也意味着2015年以來的「二手樓市上升大行情」曲終人散。
由郭英成擔任主席的佳兆業集團(01638)，繼日前被傳所擔保的產品出現兌付逾期，觸發近千名買家湧至公司深圳總部聲討後，系內4間公司，即內房企業佳兆集團、主要從事買賣建築機械及備件的佳兆業資本(00936)、物管及代理公司佳兆業美好(02168)、醫療器械及服務公司佳兆業建康(00876)全部於周五早上開市前宣布停牌。
至於郭氏私人投資的《星島日報》母公司星島新聞集團(01105)則捱沽，勁挫6.56%至全日最低位0.57元收市，創近13年新低。
上述停牌公司未有詳細交代停牌原因，只表示將會刊發內幕消息公告。不過，市場消息指，佳兆業集團將拍賣位於深圳的18個項目，分布在南山、福田等區域，總價值818.2億元人民幣。據悉，集團計劃最早在下個月開始出售資產，目標是在2022年底前完成。另外，內地傳媒報道，有多間房地產央企國企正洽談介入佳兆業深圳部分舊改項目。本報向佳兆業集團查詢有關出售深圳項目的傳聞，惟至本文截稿前未獲回應。
另邊廂，同樣深陷財困的中國恒大(03333)亦要減持子公司套現。聯交所資料顯示，中國恒大於本周四和周五於場內減持下屬公司恒騰網絡(00136)分別1.5億股和1.8億股，每股出售平均價為2.2922元和2.0748元，帳面總共套現逾7.17億元，其好倉下降3.57個百分點至22.98%。
此外，外媒消息稱，中國恒大上月出售兩架私人飛機，套現逾5,000萬美元(約3.9億港元)，並正在為一架寬體客機尋找買家。另一消息指，主席許家印在集團內部會議呼籲員工全力以赴復工復產確保交樓，才能恢復銷售，正常經營及歸還各方面欠款。
至於內房龍頭萬科企業(02202)則在深交所發公告，擬分拆物業服務子公司萬物雲空間科技服務於香港上市，但仍需滿足多項條件方可實施。