東方日報B1：內房接連惹禍　世茂股債雙殺

流動性是內房現時最大風險，即使有指發展商信貸政策環境會有一定改善，但中國銀保監會和中國人民銀行在深圳的分支發布《推動金融業務新發展格局的指導意見》，旨在不能讓房地產綁架金融系統。廣東省政府則要求，廣州和深圳兩市須撥出最少一成土地來興建出租房，確保實現「房住不炒」。

上述《意見》指出，迄今「防範化解金融風險取得明顯成效」，「嚴控房地產業務風險」一節除了「抑制居民槓桿率過快增長……嚴肅查處各類違規房地產融資業務」等外，還刻意提及「房地產貸款集中度高的(金融)機構，要積極優化信貸結構，逐步減少對房地產業務的依賴」。巧合的是，陷入財困的發展商陽光城集團，其主席林騰蛟退出興業銀行的董事會，市場猜測或為母企減持興行鋪路。

事實上，北京、深圳、成都和杭州等易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手樓成交量按月大減26.9%，按年更銳減42.8%。13個重點城市10月底時的二手樓總成交量已基本回落到2014年10月的水平，也意味着2015年以來的「二手樓市上升大行情」曲終人散。

面對內房靠賣樓回籠資金愈來愈難，證監會行政總裁歐達禮表示，該會早前已對持牌金融機構進行多次壓力測試，了解他們受內房債務風暴的影響程度，暫時未見出現系統性問題。