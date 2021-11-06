東方日報B1：內房接連惹禍 世茂股債雙殺
2021年11月06日 00:28
東網電視更多新聞短片
流動性是內房企現時面對的最大風險。
內地住宅發展商頻頻爆煲，這次輪到去年賣樓超過3,000億元人民幣(下同)的世茂集團(00813)。事緣內媒流傳內地信託公司「暫停」新增地產融資業務，以免有關項目違約驅使投資者伸手要求「回水」，隨即傳來消息指世茂與陸家嘴信託商討延長還款期，拖累世茂周五(5日)爆發「股債雙殺」，股價暴瀉13.26%，收報9.68港元，為2016年6月底之後新低，其境內上市債券孳息更飆至3位數，反映違約風險飆升。
世茂方面迅速澄清，指跟陸家嘴信託合作正常，過往從未有逾期或面臨延期償付事項。不過，世茂旗下在上海上市的主要附屬公司上海世茂所發行的多筆債券周五暴跌，其中明年首季到期的「19世茂G1」和「19世茂G2」、2023年3月到期的「20世茂G1」暴瀉逾20%，孳息率分別高達230.45厘、147.08厘及71.29厘。世茂周五同時回購一筆明年到期的4.75厘優先票據，涉本金額150萬美元，並與旗下世茂服務(00873)各自以幾百萬港元回購股份。
流動性是內房現時最大風險，即使有指發展商信貸政策環境會有一定改善，但中國銀保監會和中國人民銀行在深圳的分支發布《推動金融業務新發展格局的指導意見》，旨在不能讓房地產綁架金融系統。廣東省政府則要求，廣州和深圳兩市須撥出最少一成土地來興建出租房，確保實現「房住不炒」。
上述《意見》指出，迄今「防範化解金融風險取得明顯成效」，「嚴控房地產業務風險」一節除了「抑制居民槓桿率過快增長……嚴肅查處各類違規房地產融資業務」等外，還刻意提及「房地產貸款集中度高的(金融)機構，要積極優化信貸結構，逐步減少對房地產業務的依賴」。巧合的是，陷入財困的發展商陽光城集團，其主席林騰蛟退出興業銀行的董事會，市場猜測或為母企減持興行鋪路。
市況如此嚴峻，內房賣樓繼續「鬥少」，其中上海世茂公布，今年首10個月銷售合約金額按年增27%至約256億元，惟若對照公司上月公布今年首9個月銷售合約金額按年增長50%至約241億元相比，即上月賣樓金額按年倒退逾六成。花樣年控股(01777)披露上月賣樓金額按年急跌61.82%至僅21.08億元之際，旗下杭州項目未能按約如期向上海上市公司百大集團償還債本金和利息。
事實上，北京、深圳、成都和杭州等易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手樓成交量按月大減26.9%，按年更銳減42.8%。13個重點城市10月底時的二手樓總成交量已基本回落到2014年10月的水平，也意味着2015年以來的「二手樓市上升大行情」曲終人散。
面對內房靠賣樓回籠資金愈來愈難，證監會行政總裁歐達禮表示，該會早前已對持牌金融機構進行多次壓力測試，了解他們受內房債務風暴的影響程度，暫時未見出現系統性問題。
不管如何，跨國美資投行華利安或許是這場風暴的「大贏家」，旗下華利安諾基(中國)繼中國恒大(03333)及花樣年後再獲當代置業(01107)聘為財務顧問，可謂「一月一單」，這次任務是評估當代置業的資本結構、流動資金、探索所有可行補救方案和兼顧境內外利益相關者的整體規劃。