產油國無視拜登警告　美國有能力爭一口氣？

綜合媒體報道，美國總統拜登發出威脅比較簡單，現在的難處在於怎麼去兌現自己的威脅。上周，拜登敦促石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)大幅增產以壓低油價。當時他警告指，如果該組織不作考慮，稱「我們正在考慮怎麼對付。我不想多說甚麼，但不要逼我動手。」

現在，拜登必須付諸行動了，否則別人會認為他是個紙老虎。周四(4日)，沙特阿拉伯及其OPEC+盟國不僅拒絕提高既定的每日40萬桶的增產幅度，甚至不願象徵性地討好一下華盛頓。他們只是直白地說了一句：不。

諮詢公司Energy Aspects倫敦的首席石油分析師Amrita Sen表示：「現在輪到拜登了。」

OPEC+宣布決定的數分鐘之後，白宮指摘這個聯盟將全球復甦置於危險境地。一位發言人表示，美國將考慮手中所有工具以應對。

拜登當然有工具。最強手段也許是該國的戰略石油儲備，即美國在路易斯安那州和德克薩斯州地下存放了超過6億桶應急用的原油。該些儲備足以替代美國從OPEC+的進口超過一年。

美國能源部長Jennifer Granholm周五(5日)表示，在OPEC+拒絕更快速增產的呼籲後，拜登「正在考慮」釋放戰略石油儲備。Granholm說，「拜登政府非常擔心汽油價格，以及天然氣、丙烷和取暖油的價格。戰略石油儲備當然是一種選擇。總統對此有根大的發言權。」

還有更激進的選擇。他可能會禁止美國石油出口，將更多原油留在國內；或者鼓勵國會通過立法，允許美國聯邦政府起訴OPEC壟斷。

但交易員、顧問和外交官們認為，所有這些手段都具有巨大的政治、外交和市場風險。顧問公司Rapidan Energy Group的總裁、白宮前官員Bob McNally表示，拜登很難辦。「他既提高了有所行動的預期，同時又正確地指出短期內他沒辦法真正降低汽油價格。」

石油市場現在充斥着關於釋放戰略石油儲備的議論，有可能美國單獨行動，也可能聯手國際能源署內的盟國(包括德國、英國、日本和南韓等國)。美國還可能尋求與非國際能源署盟國一起釋放儲備，例如中國和印度。

不過，石油市場上的許多人質疑當前形勢是否足以動用戰略石油儲備。除了臨時應對局部性石油供應中斷，美國真正動用戰略石油儲備的情況並不多，主要用於應對颶風(2005年)和武裝衝突(1991年海灣戰爭和2011年利比亞內戰)。

最近一次因為類似當前局面而動用戰略石油儲備還是2000年，當時，戈爾與小布殊之間大選競爭呈膠着狀態。隨着油價上漲，總統克林頓下令釋放3,000萬桶戰略石油儲備，「確保美國家庭今年冬天的取暖」(一位高級能源官員如是說)。從技術上講，那次釋放戰略石油儲備是一次交換，有關公司必須在一年內歸還。油價最初因釋放儲備而下跌，但在數周內又創新高。

周四(4日)油價下跌，因市場猜測拜登將動用石油儲備。交易員們尤其解除了對庫欣庫存進一步下降的押注。其理念是，戰略石油儲備的釋放將停止庫欣庫存的下降，而庫欣庫存的下降之前刺激了美國基準油價的上漲。

要動用儲備，拜登需要引述特殊權力來應對供應中斷。除非緊急情況，否則戰略儲備釋放量限制在3,000萬桶。高盛石油分析師Damien Courvalin表示，這點量的影響可能是有限和暫時的。他估計，即使釋放6,000萬桶，油價也不會下跌超過5%。

即使拜登真的讓油價大跌，結果也可能適得其反。Courvalin說：「任何更大的負面價格影響，進一步放緩美國頁岩油活動的反彈，都將導致明年更高的油價。」

第二強大的工具是禁止美國原油出口，把石油留在國內。問題在於，美國煉油廠的頁岩油加工產能只有那麼多，把美國原油留在國內會導致一些類型的原油價格暴跌，而汽油價格依然保持高位。

在政治上最方便的工具，是鼓勵國會通過所謂的「禁止石油生產和出口卡特爾法案」，簡稱NOPEC法案，對OPEC適用《謝爾曼法》——美國100多年前曾用這部反壟斷法案拆散了約翰·洛克菲勒的石油帝國。

自2000年以來，美國政界人士曾數次嘗試通過NOPEC法案，但都遭到白宮的反對——小布殊、奧巴馬都曾威脅動用否決權。甚至公開支持這項立法的特朗普最終也沒有支持它。

NOPEC法案的問題在於，它在短期內不會導致油價下降。而且一旦獲得通過，將引發美國與中東協友的巨大外交衝突，包括阿聯酋和科威特。

對拜登來說，最大的問題可能是，他的政府的公共外交未能推動OPEC+的行動，凸顯出其個人影響力的局限性，而這個組織以前非常關心華盛頓說甚麼。

白宮表示，戰鬥尚未結束。白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「我們將繼續努力，這不是終點。」