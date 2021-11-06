未驚完！海上風暴季襲來　全球供應鏈面臨新的威脅

外國傳媒報道，美國南加州海岸即將迎來的風暴季可能使全球供應鏈瓶頸愈發嚴重。

目前有將近160艘船隻等待進入長灘和洛杉磯港區，其中一些超大型貨櫃貨船滿載最高50萬噸從消費品到製造業原材料在內的各種貨物。這座中國出口品進入美國的主要門戶陷入擁堵，正加劇聖誕購物季前夕商品短缺和價格上漲的局面。

然而，伴隨着港口擁堵，新的擔憂正浮現出水面：該地區開始進入風暴季，強風和海浪可能會導致爭相停靠的船隻發生事故。

港口數據顯示，船隻本周停靠進洛杉磯港需要14天，與穿越太平洋的時間大致相同。港口發言人Phillip Sanfield在電子郵件中表示，在新冠疫情爆發前，船隻完全拋錨的情況很少見。由於暴風雨天氣加上航道擁擠，美國海岸警衛隊在周四(4日)發布冬季天氣諮詢，要求大型船隻互相保持3海里距離，並準備好在有強風時拋第二個錨，同時保持發動機運轉。

溫哥華Clear Seas Center for Responsible執行董事Paul Blomerus表示，諸如停在南加州海岸附近的大型貨櫃船很可能被吹到漂移。在港口擁堵的地方，發生撞船等事故的風險會上升。2020年3月，散貨船Golden Cecilie與Green K-Max 1在陣風中相撞，兩艘船的錨鏈糾纏在一起。

據2021年聯盟安全和航運評估，去年損失3,000個貨櫃的部分原因正是海上風暴，達正常損失數量的兩倍多，其中接近1,000個是在2021年頭幾個月損失的。