交易員延後對英加息押注　料利率明年不會達1厘

外國傳媒報道，在本周維持政策不變之後，貨幣市場目前預計英倫銀行(英國央行)將維持低利率更長時間。

交易員不再完全定價英倫銀行的關鍵利率明年會達到1厘，現在預計要到2023年初才達到這個水平。在英倫銀行周四(4日)會議之前，市場的預測是明年8月達到1厘。這種押注的解除在周五繼續打擊英鎊匯率和英國國債孳息率。

此前，很多市場參與者對英倫銀行行長貝利沒有反擊市場的加息定價感到失望，而這些定價的誘因正是貝利上個月呼籲對通脹採取行動的言論。

貝利表示，一周一周指導金融市場不是英倫銀行的職責。他的講話呼應了歐洲央行行長拉加德最近的講話，後者否定了市場對明年加息的預測，但又補充說自己沒有權利評價投資者是否預測超前。

滙豐英國利率策略主管Daniela Russell說：「英倫銀行就差親口承認之前的鷹派市場定價是沒有根據的，無論短期內發生甚麼，最重要的是終端利率。我們認為它們不會上漲太多。」

兩位英倫銀行決策者投票支持立即加息。其中，Michael Saunders上個月曾表示，市場定價比之前預期更早加息是對的。他擔心，產能壓力和更高薪資漲幅正在推動通脹升高，「除非貨幣政策做出反應，否則通脹可能會更加持久。」

雖然交易員們仍然預計英倫銀行從明年2月開始加息，但現在的注意力正在轉向貝利強調可預見的未來保持低利率機制。這也進一步限制了加息押注。