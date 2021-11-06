【跨境理財通】恒生投資產品豐富　擬增兵500人拓新機遇

全城投資者聚焦的「跨境理財通」在十月中旬正式推出，恒生銀行及旗下恒生中國隨即公布攜手為大灣區客戶提供「跨境理財通」服務，恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊接受專訪時形容，客戶反應相當踴躍，該行開展業務初期，已在香港和內地累計收到逾千名客戶表明對「跨境理財通」的南向通或北向通服務感興趣，銀行已着手為其辦理開立相關帳戶。

恒生為跨境理財通的南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品，包括存款、基金及債券類投資產品。李佩珊解釋，由於來自內地的南向通客戶匯入及匯出均以人民幣結算，所以該行大約兩成的南向通理財產品，均能夠以人民幣直接購買，至於存款產品亦包括港元、人民幣和美元等共10種貨幣。

她續指，香港的基金選擇豐富，擁有環球配置和多元化的好處，至於債券類產品亦涵蓋多種政府和企業債券，令恒生的理財產品選擇在市場上擁有優勢。同時，恒生中國亦將為「跨境理財通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。

跨境理財通擴闊大灣區的理財投資市場，為了應對愈來愈廣泛的投資需求，恒生早已安排數千名理財專業人員提供跨境理財及個人化理財諮詢服務。展望其財富管理策略，李氏表示今年會在香港額外新增聘500名前線員工及財富管理專才，期望未來數年，恒生的大灣區客戶群能夠倍增，而且帶動區內的財富管理業務有雙位數增長。