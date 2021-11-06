Facebook改名Meta 首個用新名的社交平台可能是...

社交媒體巨擘Facebook早前宣布公司名稱將改為Meta後，引起市場討論Facebook、Instagram、WhatsApp等社交平台會否更着改名。儘管公司早前提到這些平台會維持原名，但外媒發現WhatsApp近日更新後，已經出現Meta新名稱。

報道指，WhatsApp在更新過後，打開時將不會顯示「來自Facebook的WhatsApp」，而是顯示「來自Meta的WhatsApp」，報道指WhatsApp在1年前於介紹頁面加入「來自Facebook」簡介，預計公司旗下程式將逐漸變成屬於「Meta」公司旗下的應用程式。WhatsApp屬於改名後第一個出現新名字的應用程式，預計將會在未來更新版本中正式取用。

另有報道引述消息人士指，Facebook計劃開設集團首間實體店，將展示公司開發的虛擬實境設備，包括頭盔等，並通過Facebook聊天室進行電話會議。實體店未有具體開設時間，但如果成事，將是首間由社交媒體開設的元宇宙實體概念店。

另外，外國一間名為Meta的電腦製造商於今年8月為「Meta」這個公司名稱註冊，如今商標撞名，有傳這間公司的創辦人打算以2,000萬美元(約1.56億港元)的價格出售商標，最終結果如何還要拭目以待。