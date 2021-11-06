線上券商Longbridge開戶送1股AMD　玩遊戲贏取最新手機

「金魚缸」雲集各路英雄，既有新手想深入淺出了解股市動向，又有老手愛鑽研技術圖表，因此選中一個多功能的落盤交易App，投資就能得心應手！

來自新加坡的Longbridge「長橋證券」近期正式進駐香港市場，主打一站式證券交易服務，涵蓋港股、美股兩大市場的股票及ETF投資產品之餘，更有齊REITs、貨幣基金、場外基金共5大類的金融產品，涉及數目多達3.2萬款。

除此之外，Longbridge更特設「全景頁面」模式，將一系列財務指標以嶄新的圖像或視像化形式表達，而App的介面設計更採用了20世紀藝術大師 ─ 皮特・蒙德里安(Piet Mondrian)的簡約風元素，有助股壇新手更清晰易明，了解股市資訊及財經知識。

至於股壇老手使用Longbridge應用程式，亦可爭分奪秒把握市場脈搏，事關App內獨家提供了供應鏈圖譜功能，方便用家了解每隻股票的上下游企業及競爭對手，度身訂造適合自己的價值投資法。

Longbridge「長橋證券」正式成立於2019年3月，是一間來自新加坡的社交平台型證券經紀服務商，由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資。此外，長橋技術創始團隊是由阿里巴巴、字節跳動等國際科技巨頭的技術專才所組成。

長橋證券採用雲端儲存技術，通過雲服務實現多站點建設；並且依據香港證監會的數據存儲合規要求，提供雲服務的全部機房均部署在香港本地，能夠充分保證服務穩定性及用戶的數據安全。除此之外，長橋證劵(香港)有限公司是香港證監會認可的持牌法團(中央編號：BPX066)，持有香港證監會第1、4、9類牌照，所以受「投資者賠償基金」50萬元保障。

為慶祝Longbridge進駐香港1個月，公司特意在11月推出「3重賞」優惠*，基本獎賞為新客戶完成開戶並存入1萬港元，不僅獲「港股終生免佣優惠」，更可獲贈1股美股AMD股票(現價值約1,000港元)。至於存入1萬美元或7.8萬港元以上資金，更可額外獲「美股終生免佣」。另新客戶今年內現金IPO認購費全免。

至於第2重加碼迎新活動則為「印花排名賽」，並同時適用於新舊客戶。遊戲玩法相當簡單，用戶每邀請一位朋友成功註冊Longbridge，便可得到一張印花，換言之邀請愈多朋友註冊，印花愈多賞獎便愈豐富。

長橋證券為此預留多達10,000份獎品，首88份大獎為最新型號智能電話、第89名至888名則為電子科技產品、另有逾9,000份科技產品現金禮券名額。至於被邀請一方經成功註冊後，亦可在Longbridge平台領取價值50港元的現金券。

另第3重獎賞優惠「快閃秒殺」活動，顧名思義則以「先到先得」形式鬥快秒殺(換領)獎品。Longbridge註冊用戶可以在11月26日、11月29日、12月2日以及12月5日這4個日子，每晚8點(GMT+8)登入應用程式鬥快搶獎品。獎品非常豐富，涵蓋新款電子科技產品及最新型號智能電話獎品^。

^「快閃秒殺」每位用戶最多只能秒殺一份獎品，當成功秒殺任意獎品後，閣下就不能再秒殺其他獎品；用戶成功秒殺心儀的獎品，需要在今年12月13日前滿足該獎品對應的淨值資產要求。

以上「3重賞」優惠活動時間為11月6日至12月5日。

或通過以下方式查詢長橋客服

電話：3851 1777

WhatsApp：5223 6373

*以上優惠及活動受條款及細則約束

#投資涉及風險

(資料及相片由客戶提供)