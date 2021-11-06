致富智庫：WFH大勢所趨？提升工作效率學識呢6大方法...

新冠肺炎疫情突襲全球，企業為保障員工健康免受感染，而實施在家工作(Work From Home，簡稱「WFH」)的政策，此舉完全改變行業生態及經營模式。經過一輪操作後，迴響好壞參半，部分商家認為WFH後，員工工作成效遜預期，亦有員工指工作壓力反而更大，但面對疫情反覆，及往後更多的未知數，WFH始終有其存在價值。那麼，我們倒不如換個積極的角度，以下歸納了6大有效提升WFH的工作效率供大家參考。

【1、培養居家工作模式】

在家工作，可以足不出門，的確節省了返工及放工逼車的時間虛耗及金錢，女士們亦慳了打扮的時間，不過，部分人士自WFH後就不太注意自己的外表，甚或連睡衣懶得換，帶着一副沒精打彩的神態工作。

不過，工作還工作，工作有工作應有的態度，才得以保持專業的形象。所以即使你WFH，亦要將自己調整成在公司上班的狀態，建議你應如常地吃個豐富早餐，並換上一套舒適的衣服準備工作。如果知道當日要進行視像會議，男士便要整理一下儀容，女士也可以化上淡妝，並換上合適的衣著，讓自己看來更精神煥發，亦有利更快地進入工作模式。

如果屋企空間足夠，建議可以直接劃出專屬的工作區，舉例如把書桌或餐桌清整一下，以騰出空間擺放工作所需要的裝備，這樣工作上來會更加得心應手。

【2、訂立明確工作目標】

誠然，不少老闆或主管仍不太願意讓員工WFH，相信是擔心員工的工作效益將會少不免受到影響；而對於員工而言，WFH其中一個最大的考驗可能是自制能力。對於自制能力薄弱的人士，WFH很容易出現注意力低的情況，如坐唔定，常常進出廚房取零食，又或者與家人及朋友聊天及沉迷於玩手機等，令原本可以快速完成的工作不斷拖長。

為了避免發生以上同類的事情，建議你可以預先排定當日、當周要做好的事項，再仔細一點，可以分早上及下午的流程去編排。如果事情比較多或者瑣碎，那麼可再以小時來區分，讓工作起上來更為精準。

如果對自己的自律能力有懷疑，又或者工作要跟其他同事或工作夥伴交接，不妨跟他們預早約好交收時間，並定時回報進度和距離達成目標的狀況，作為互相鞭策的最有效方法，目的在限期內將工作順利完成。

【3、善用科技 加強溝通】

WFH除了個人的自律問題要好好處理外，與老闆、上司及同事之間保持良好的溝通亦是另一個大考驗。有網民曾經分享同事WFH欠缺紀律的個案，例如開會找不到人、工作交接不順暢、甚至被主管發現偷懶等劣行，最慘是因此連累其他同事亦不被信任，搞得大家WFH心情都特別緊張，有時怕漏接電話，又怕遲了回覆主管信息等，導致WFH較在公司工作更累，並引發出龐大的心理與生理壓力。

歸納以上的主因都是同事間無法進行正常的面對面溝通所致，部分員工亦解釋家中缺乏適當的工作設備及網絡太慢，令工作量增加，均會影響工作表現及效率。

但說到底，一切都在乎大家的溝通與交流吧！建議大家可以透過訊息、建立對話群組、不同的通訊軟件等，令工作團隊都可以在同一個平台上緊密聯繫，掌握彼此的工作進度與可能遇到的問題，及時提出並解決。為提升工作質素，可以約定時間回報一下各自的工作進行狀況，以修正與檢討成果。

【4、WFH仲傷身？宜安排休息時間】

疫情下，目前經濟環境仍未完全復甦，就業市場前景亦見低迷，在職人士工作壓力爆燈。美國南加州大學(USC)在去年進行了調查指，逾64%美國在職人士因WFH而導致健康問題，而年均收入低於10萬美元(約78萬港元)的女性更有可能出現2個或以上的健康問題，情況較收入更高的男性員工嚴重；而不足75%人會正視其心理健康問題。

調查又發現，近75%受訪者指，他們因WFH而改變工作時間，有1/3指因為要配合其他人在家工作。報告指出，工時更改或不穩定可能損害健康，甚至出現新的精神或身體疾病。

人力資源顧問公司任仕達(Randstad)公布本港職場調查，其中12%受訪者極度害怕在疫情期間失業，令他們大多傾向在辦公室工作，以顯示自己勤力工作及願意為公司效力。Randstad大中華區董事總經理Natellie Sun提醒，此工作習慣或導致員工出現嚴重的健康及安全問題，並影響整體工作環境的生產力。

事實上，WFH大大減少出門往返工作地點的機會，對於平日缺乏運動人士，變相連丁點的郁動亦欠奉。如果你的工作性質會日夜顛倒，又或者自制能力較弱，很容易賴在床上或梳化上工作，而整天困在家，大大增加吃零食的機會，以上種種生活的不規律，實在有損身心健康。

專家建議，維持正常休息與運動的習慣，可考慮在每朝正式工作前、午飯時間或結束工作後，每日每節騰出大約15分鐘進行家居簡易伸展運動，甚或冥想，此舉除了可以維持身體基本健康外，在心靈上亦有助放鬆緊張不安的心情，令頭腦保持清晰，有利工作更暢順。

「下班」後，更不妨煮自己愛吃的食物、揀選一部能放鬆的電影看，又或來一個熱水浴，來慰勞自己整天的努力，作為第二日工作繼續加油的動力。

【5、企業採混合工作模式】

任仕達的調查又發現，有70%受訪者指其僱主希望他們重回辦公室工作。Natellie Sun建議，公司應定期向員工透露及更新其業務狀況和政策，並學會信任員工，在任何模式均會對工作負責；員工亦可學習如何主動與管理層交流，彼此建立信任。

不過，辦公管理軟件商Envoy於今年2月曾發表報告，向1,000名美國18歲以上僱員進行調查，近一半受訪員工指若公司在疫情後沒有提供混合辦公選項，他們將會辭職。此舉將可能衍生出人才流失的問題。

因此，混合式工作模式(Hybrid work model)可望成為另一個出路。所謂「混合」模式，是許多企業在過去一年被迫全員或部分員工WFH後，發現許多工作其實可以不需要在辦公室進行，員工也發現可以省去返工的交通時間，但同時又認為辦公室功能無法完全被取代，因而採用此靈活的工作模式。

實際做法可以根據每個行業及員工的工作性質而釐定，其中一個做法是以時間劃分，即容許員工部分時間WFH，部分時間要回到公司上班。事實上，目前已有不少大型企業如美資花旗銀行、美國車企福特汽車、日本資訊科技服務公司富士通，以及音樂串流服務商Spotify等已採用此混合辦公模式。

市場調查公司Gartner研究副主席Brian Kropp指，現在連科技以外的行業都推行混合辦公，預示這種工作模式將會成為新常態。

【6、政府推動事半功倍】

嶺大研究生院副院長暨人力資源管理和企業行為碩士課程主任林敬新稱，WFH是「家庭友善」政策之一，目前不少西方國家如英國、加拿大、芬蘭及荷蘭等已制訂有關在家工作與靈活工作安排的法案，背後目的大多數為提高員工對公司的滿意度與歸屬感，以及改善員工的「工作生活平衡」。

不過，他指出，因工作性質(如飲食、酒店、醫護行業及紀律部隊)及經濟環境的限制，很多國家仍未推行相關法案。以香港為例，以中小型企業為主，他們在推行WFH的安排上會面對不少困難，簡單如需要招聘更多員工令經營成本上升。

林建議，在不損害香港作為自由經濟的核心價值的前提下，港府可發揮倡導作用，推動僱主與員工溝通，如可帶頭多做調查研究WFH的可行性、研究如何利用WFH的安排去提高員工歸屬感及生產力，從而加強推行「家庭友善」的工作措施。