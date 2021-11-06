Apple挖角前特斯拉自動駕駛工程師　造車項目再添猛將

Apple挖角特斯拉自動駕駛工程師 造車項目再添猛將

外媒引述消息指，蘋果公司(Apple Inc.)除了加入「造車大軍」外，還打算在自動駕駛技術研發上與其他對手相爭。Apple已為自動駕駛汽車的團隊招募了此前曾效力特斯拉的工程師、自動輔助駕駛系統Autopilot軟件主管Christopher Moore。

Moore將在Apple負責自動駕駛軟件的工作，直屬上級是去年末加入Apple的另一前特斯拉臣子、離職前領導Autopilot團隊的Stuart Bowers。

上月披露的法庭文件顯示，Moore已經離開特斯拉，但他仍然可能在首個指控Autopilot功能釀成致命事故的案件中出庭作證。2019年3月，佛羅裡達州一名男子駕駛Model S車與一輛半掛卡車相撞後喪生，當時開啟了Autopilot系統，發生碰撞前自動緊急制動卻沒有被激活。Moore在未離職前就被特斯拉指派為此案的公司代表。

外媒分析指出，Apple試圖在自動駕駛技術上發力，希望能夠在軟件方面擊倒其他競爭對手。