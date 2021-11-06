SEC通過新監管框架　多家中概股恐面臨除牌

美國證券交易委員會(SEC)批准了一項監管框架，在美國上市的外國企業，包括一眾中概股，若未通過審計檢查將面臨除牌風險。SEC主席Gary Gensler表示，這項監管框架可望在今年底前敲定細節，隨後將啟動除名程序。

據估計，目前約有270家中企在美上市，這些企業都未能符合美國審計規範。

美國國會於2020年12月通過了《外國公司問責法》，SEC於2021年3月發布臨時實施條例。根據新法律，如果上市公司會計監督委員會(PCAOB)證明其連續3年未能審查公司的審計，就會遭到除牌。

SEC公告指，已批准PCAOB的第6100條規則，即《外國公司問責法》通過後相關實施細則。新的指導方針明定了將哪些訊息和文件用於評估外國公司是否符合美國證券法的流程，並允許PCAOB判定是否需要觸發上市公司的退市程序。

美國證交會主席Gary Gensler 表示，這是保護美國投資者重要的一步，證交會將與 PCAOB 共同努力確保進入美國資本市場的外國公司遵守相同審計規定。

Gary Gensler 強調，這項監管框架可望在今年底前敲定細節，隨後將啟動除名程序。

根據統計，在美國交易所上市的中企大約有 270 家，沒有1家遵守美國審計規定，若不改善，恐將遭到強制摘牌。

此前，路透社也獨家報導披露，其實，一些在美上市中企已接到證交會指示，要他們加強披露首次IPO時，利用可變利益實體（VIE）離岸架構的訊息，以及中國當局干預公司運行對投資者的影響和風險。