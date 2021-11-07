葉尚志：滬深港通發展空間大　港交所450元以下逐步吸納

港股仍處於回整勢頭行情，估計仍有進一步下探尋找支持的傾向，而24,600點依然是恒指的中短期支持位，宜繼續注意能否守穩其上。美聯儲終於落實宣布減少買債的計劃，消息對美股未有帶來即時打擊，但以上一次2015年美聯儲退市的表現來參考，估計美股將進入長期震盪橫盤格局來發展，震幅會在20%範圍內。然而，情況對於非美地區股市包括港股來說，相信資金面的壓力會來得較大。

事實上，由於受到熱錢流入的推動刺激，港股的成交量在今年第一季出現了階段性高峰，而在高基數的背景下，港交所第三季的純利按年下跌2.9%至32.51億元。然而，若以首三季累計純利98.61億元來看，按年則增長了15%並且創出新高。目前，估計市場仍處於調預期的階段，但在今年勝舊年的情況下，股價去年底的收盤價415.85元(除淨後算)，可以是操作上的參考指標。建議可於450元以下逐步吸納，目標看520元，止蝕於390元。

第一上海首席策略師葉尚志