郭家耀：硅料價格向好　保利協鑫發展樂觀

公司的最大賣點，是以獨創技術「硅烷流化床法」生產顆粒硅。顆粒硅為新一代硅基原材料，特點是「低成本、低能耗、低排放」，有效解決多晶硅在光伏產業鏈前端能耗高，排碳量大的問題。每生產1萬噸顆粒硅，將減少碳排放44.8萬噸，較改良西門子法降低74%，而且使用「硅烷流化床法」可令生產技術流程更短、後處理工序更少，綜合生產成本較棒狀硅少30%，未來成本仍有大減的空間。減碳優勢加上產品品質和應用情況均領先全球，發展空間巨大。目前客戶反應良好，公司表示包括顆粒硅在內的多晶硅產品訂單量已近60萬噸。

產能方面，公司表示顆粒硅於今年初已達萬噸級產能的穩定生產和營運，預計年尾顆粒硅年產能將達3萬噸。並已分別在江蘇徐州、四川樂山、內蒙古包頭布局多個十萬噸級產能基地，其中徐州顆粒硅產能，預計明年可達5.4萬噸。

供應方面，由於個別地區受疫情影響物流運輸，導致硅料交付不穩定，價格持續攀升，由年初約10萬元人民幣/噸，升至近日27萬元人民幣/噸的高位。臨近年底，相信市場對電力需求將有增無減，能耗雙控政策或影響工業硅和多晶硅料出廠，因此短期硅料供應仍較緊張，或至農曆年後才有改善。全球能源成本上漲，以及各國為達致減碳目標，硅料價格將繼續向好，加上公司的顆粒硅逐步達到量產階段，相關收入可期。

另外，公司繼續積極擴產，市場預料其產量將在2021至23年將以超過1倍的複合年增長率增長，到2023年可佔全球市場份額近4分之1。隨着業績成功扭虧，帶動公司現金流上升，資產負債表也有顯著改善，淨負債有望降至健康水平。整體發展樂觀，股價後市可望展現反彈。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)