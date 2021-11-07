陳政深：恒指或下試24200點 揀股寧強勿弱
2021年11月07日 07:30
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上星期環球焦點落於兩大央行的啟示上，當中美聯儲一如市場預期減慢放水步伐，同時表明對加息保持耐性，總體而言符合市場預期；然而，英倫銀行卻出乎市場預期地按兵不動。在央行官員眼中，通脹未必是暫時性，經濟卻仍然脆弱，上周石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)表明拒絕加快增產步伐，或意味未來物流鏈未必太過暢順，從而影響整個製造業環節，與此同時，通脹壓力卻似乎愈來愈大，內地的菜價按年已升了3成，未來除了對各國央行是重大挑戰之外，亦難免反映在投資市場之上。
儘管美股持續走俏，但投資者亦應開始獲利部分，以提升安全系數；至於本已弱勢的港股，近日未見資金明顯流入，加上恒指在踏入11月份的5個交易日，都未能收於50天線之上，似乎預示後市仍會偏弱，在重磅股尤其是科技股疲不能興的情況下，指數或須下試24,200點的水平。
個股方面，順勢而行、押注政策風險較小的行業，如新能源及電動車等，仍然是值博率較高之舉。中央早前明言2025年新能源車佔新車20%，而去到2030年，新能源車的滲透率更要去到40%。由此思路，後市可留意小鵬汽車(09868)。
據中汽協數據，9月份新能源汽車產銷量，分別為35.3萬輛及35.7萬輛，按年增長1.5倍，反映行業一枝獨秀，增長持續；當中小鵬汽車的銷量連續兩個月逾1萬輛，上月銷量為10,138輛，按年增長2.33倍，大幅高於同為造車新勢力的理想汽車(02015)之7,649輛及蔚來之3,667輛。走勢上，小鵬上月初開始，持續沿10天線上行，近日的回吐未有失守，反映其股價在高位僅屬整固，後市仍大有機會突破，短線上望空間暫約15%，下方止蝕參考約20天線，即170港元水平。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)