陳政深：恒指或下試24200點　揀股寧強勿弱

上星期環球焦點落於兩大央行的啟示上，當中美聯儲一如市場預期減慢放水步伐，同時表明對加息保持耐性，總體而言符合市場預期；然而，英倫銀行卻出乎市場預期地按兵不動。在央行官員眼中，通脹未必是暫時性，經濟卻仍然脆弱，上周石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)表明拒絕加快增產步伐，或意味未來物流鏈未必太過暢順，從而影響整個製造業環節，與此同時，通脹壓力卻似乎愈來愈大，內地的菜價按年已升了3成，未來除了對各國央行是重大挑戰之外，亦難免反映在投資市場之上。

儘管美股持續走俏，但投資者亦應開始獲利部分，以提升安全系數；至於本已弱勢的港股，近日未見資金明顯流入，加上恒指在踏入11月份的5個交易日，都未能收於50天線之上，似乎預示後市仍會偏弱，在重磅股尤其是科技股疲不能興的情況下，指數或須下試24,200點的水平。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)