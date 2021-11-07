陳鳳珠：內地積極保民生所需　港股後市審慎樂觀

港股走勢轉弱，預期港股將繼續呈上落市格局，但底部或會逐步向上移，後市走勢維持審慎樂觀。由於內地於11月中下旬將有1萬億元人民幣的中期借貸便利到期，加上地方債發行正在增加，資金面或會較為緊張。

不過，人行已表示會做好跨周期調節，並統籌今明兩年的政策銜接，因此預期短線人行將繼續以靈活的貨幣政策工具保持市場的資金流動性充裕。另外，國務院表示將有效實施預調微調，以面對經濟新的下行壓力，切實幫助市場主體紓困，相信內地將會推出政策支持經濟發展。

聯儲局議息會議一如市場預期維持利率不變，並宣布開始縮減買債規模，11月開始每月縮減購買100億美元的國債及50億美元的按揭抵押證券，減債進度將於明年6月結束。但當局認為通脹上升壓力只屬暫時性，因此未有加息時間表。市場似乎已全面預期聯儲局縮減買債規模，故美股於議息會議結束後仍然錄得上升。

近日內地的煤炭價格已受控，預期電力供應會逐漸趨穩，隨着電荒的問題得到紓緩，並確保可應對今年寒冬的民生取暖需求後，內地關注的民生議題轉至食品方面。

近期內地食品價格上漲，商務部即表示要保障今冬明春的生活必需品供應充足，並要切實做好市場保供穩價工作。商務部要求各地支持鼓勵大型農產品流通企業與蔬菜、糧油及畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，並簽訂長期供銷協議，耐儲的蔬菜應提前採購以鎖定貨源，保障整體供應充足及價格穩定。

另外，各地應建立健全的肉類儲備規模及管理制度，適時投放肉類、蔬菜等儲備，以補充市場供應，亦要加強應急投放網絡建設，充分利用大型連鎖商貿企業的網絡優勢，以保障緊急情況下商貿供應網絡正常運作。除生產到銷售企業的合作外，內地有意提高市民的應急管理意識，鼓勵家庭根據自身所需儲存一定數量的生活必需品。倘若可穩定供應鏈情況，料未來食品供應及價格亦會回穩。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票）