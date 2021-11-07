陳樂怡：受惠消費升級及行業整合　關注蒙牛乳業

美國聯儲局一如市場預期，自11月起每月縮減買債150億美元，但重申高通脹只是暫時性，並強調現時並非合適的加息時機。市場會後對於聯儲局鴿派言論反應正面，但投資者仍要留意通脹壓力會否令當局轉鷹。即使當局多次淡化加息預期，但市場估計2022年6月加息機會已達到62%。

展望後市，中國在此周將會公布一系列經濟數據，包括10月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者價格指數(PPI)、進出口及信貸數據。除了外貿有望延續偏強的走勢之外，其餘表現不甚樂觀。另外，六中全會11月8至11日舉行，相關動向亦要留意。預期港股後市反覆偏弱，或會下試24,500點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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