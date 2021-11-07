陳樂怡：受惠消費升級及行業整合 關注蒙牛乳業
2021年11月07日 08:30
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美國聯儲局一如市場預期，自11月起每月縮減買債150億美元，但重申高通脹只是暫時性，並強調現時並非合適的加息時機。市場會後對於聯儲局鴿派言論反應正面，但投資者仍要留意通脹壓力會否令當局轉鷹。即使當局多次淡化加息預期，但市場估計2022年6月加息機會已達到62%。
展望後市，中國在此周將會公布一系列經濟數據，包括10月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者價格指數(PPI)、進出口及信貸數據。除了外貿有望延續偏強的走勢之外，其餘表現不甚樂觀。另外，六中全會11月8至11日舉行，相關動向亦要留意。預期港股後市反覆偏弱，或會下試24,500點。
內地多間食品龍頭企業因應成本上漲，相繼宣布加價，預計行業加價潮利好本港上市的食品飲料股。其中，建議關注乳業股。疫情增強大眾健康意識，配合長遠消費升級浪潮，消費者對高端乳製品的需求日增。蒙牛乳業(02319)自7月調高售價，第三季銷售增長穩健。公司制定積極的5年發展計劃，拓展高毛利的新業務如鮮奶及芝士。蒙牛在上游完善布局，下游銷售渠道實行改革，有助管理成本及提升效率。加上，行業整合加快，提升市場集中度，利好龍頭鞏固地位。
另一邊廂，餐飲股的復甦步伐仍有較大的不確定性。內地近地本土確診個案增加，防疫措施收緊，故此每年冬季必炒的火鍋股股價繼續尋底。不過，國家氣候中心近日宣布，受拉尼娜影響，今年冬季氣溫將會偏低。因此，預期嚴寒概念股仍可看高一線，尤其是服飾類。其中，留意國內第一大羽絨品牌波司登(03998)，公司近期與國際知名設計師合作，有助提升品牌知名度。而且，公司在新一線城市加快自營店布局，採取「開大店關小店」的策略，改善店舖效率，未來業績表現可期。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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