鄺紫珊：迎行業旺季　消費股看高一線

雙11即將登場，各大電商平台及商家都趁機搶攻疫後市場，推出各式優惠及預購活動。以內地雙11活動來看，去年天貓平台的活動開始第1個小時，已有超過1,000個品牌其成交金額超過全年度的交易金額，而今年在預購及多重優惠等活動下，可望再創交易新高的紀錄。

第四季向來是年底的消費旺季，隨着11月展開全球一連串的購物潮，特別是亞洲的雙11，歐美的黑色星期五(Black Friday)及網絡星期一(Cyber Monday)，及感恩節購物也緊隨接力登場，相信可有助推高消費力道；及至年底，也有聖誕節及新年等重要消費節日，消費動力有望持續，並刺激非必需消費股指數上揚。根據過往統計顯示，近10年標普500指數平均上升2.72%，遜於標普非必需消費股指數的3.2%表現。

疫情衝擊全球，很可能最壞情況已經過去，全球主要國家就業市場都出現結構性好轉，工資相較過往有所提升，讓個人購買力得以增加，全球的購買力道已經從日常用品伸延至非必須消費等奢侈品，讓支付平台及信用卡等機構也同步受惠，預期今年第四季的節日網購銷售數據，年增幅度有機會增長超過1成。

國內十四五規劃將擴大中等收人的民眾群體，至2035年前目標人均GDP能夠達到中等發達國家的水平，消費仍將是國內經濟增長主要動力，內需，高質量及可持續消費仍是未來中國發展的目標。消費類股經過最近調整，在疫情紓緩後可逐步恢復，故對消費股仍是看高一線。

另外，美國消費與經濟表現息息相關，根據標普500最近公布第三季的企業財報，企業盈利普遍優於預期，整體企業第三季盈利年增28.3%。當地第三季GDP年增率為2%，是低於預期，主要因為供應鏈影響限制消費支出，預期在疫情趨緩後，年底的多個節日消費旺季到來，第四季消費增長將明顯轉強。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊