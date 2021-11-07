【星期一‧炒啲乜】內地經濟數據兼騰訊季績出爐　港股有望回穩？

港股完全無視美股強勢頻創新高，在內房債務風險發酵下，恒指上周累跌506點，失守25,000點關。

美國聯儲局議息後，投資者今周把焦點放回內地，包括國家統計局將於周三(10日)公布10月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者價格指數(PPI)等經濟數據。同時，六中全會周一(8日)起一連4日舉行。

股份方面，對恒指走勢舉足輕重的騰訊控股會在周三公布第三季業績，這份業績將首次反映內地加強監管互聯網行業後對科企盈利的影響。而雙11電商購物節繼續進行，銷售情況亦會影響阿里巴巴等電商股表現。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，及早部署，力求穩中取勝。

1、【葉尚志：滬深港通發展空間大 港交所450元以下逐步吸納】

2、【郭家耀：硅料價格向好 保利協鑫發展樂觀】

3、【陳政深：恒指或下試24200點 揀股寧強勿弱】

4、【陳鳳珠：內地積極保民生所需 港股後市審慎樂觀】

5、【陳樂怡：受惠消費升級及行業整合 關注蒙牛乳業】

6、【曜熊理財：美國債券基⾦⾯臨挑戰】

7、【鄺紫珊：迎行業旺季 消費股看高一線】