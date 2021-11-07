女股神伍德警告︰中國經濟似1989年日本泡沫爆破前

近期內房企業債務危機不斷發酵，被譽為「科技女股神」的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)警告，現在的中國經濟就如同1989年泡沫爆破前的日本，又重申中國政府打壓樓市的做法「正在玩火」。

伍德指出，當年日本房地產市場、股市齊齊衝上最高點，日經平均指數衝至近4萬點高位，當時市場多數人以為「沒有任何事物可以阻止日本發展、日本將成為全球最大經濟體」，但這種想法最後當然未能成真，反而以樓市、股市泡沫爆破告終。

她又指出，房地產行業對中國經濟而言非常重要，據估算有75%消費者儲蓄資金用於樓市，而打壓樓價甚至是金融監管機構、借錢予房企的金融企業等的做法就如同玩火。

她續指，自中國加入世界貿易組織(WTO)以來，每當中國經濟出現減速，全球商品價格就會大跌。而當前已看到各類商品價格已明顯回落，鐵礦石價格自高位回落一半；銅價下跌了10至15%；作為「數碼商品」的動態記憶體價格(DRAM)也下跌了25至30%。

巧合的是，當初日本經濟泡沫爆破前，市場也在擔心商品價格上漲引發的通脹。當前的情況與1989年非常相似，不過今次可能是中國泡沫爆破令通脹回落。