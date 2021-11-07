中國10月份出口按年增長20.3% 按月跌2.1%
2021年11月07日 12:06
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(中新社圖片)
中國海關總署公布，按人民幣計(下同)，10月份出口1.94萬億元，按年增長20.3%，按月下降2.1%；期內進口1.4萬億元，按年增長14.5%，按月下降10%；貿易順差5,459.5億元，按年增長38.4%。
今年首10個月出口17.49萬億元，按年增長22.5%，較2019年同期增長25%；期內進口14.18萬億元，按年增長21.8%，較2019年同期增長21.4%；貿易順差3.31萬億元，按年增加25.5%。
海關總署表示，今年首10個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，貿易總值4.55萬億元，增長20.4%，佔中國外貿總值的14.4%。其中，對東盟出口2.5萬億元，增長19.1%；自東盟進口2.05萬億元，增長22.2%；對東盟貿易順差4,485.1億元，增加6.6%。
歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為4.34萬億元，增長20.4%，佔13.7%。其中，對歐盟出口2.69萬億元，增長23.4%；自歐盟進口1.65萬億元，增長15.8%；對歐盟貿易順差1.04萬億元，增加38%。
美國為第三大貿易夥伴，貿易總值為3.95萬億元，增長23.4%，佔12.5%。其中對美國出口3.01萬億元，增長21.8%；自美國進口9,367.4億元，增長28.9%；對美貿易順差2.08萬億元，增加18.9%。
同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口9.3萬億元，增長23%。其中出口5.27萬億元，增長21.9%；進口4.03萬億元，增長24.5%。
按美元計價，中國10月份出口3,002.2億美元，按年增長27.1%，按月下降1.8%；進口2,156.8億美元，按年增長20.6%，按月降9.7%。今年首10個月出口按年增長32.3%，較2019年同期增長32.4%；進口按年增長31.4%，較2019年同期增長28.6%。