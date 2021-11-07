美股勢連續3年升15%　明年會再創紀錄嗎？

標指自2018年第4季度暴跌約14%，使到該指數全年下跌6%後，標指已經連續3年上漲，分別是在2019年反彈29%、2020年攀升16%，而今年截至11月5日已飆升25%，問題是標指會在明年會創下連升4年的紀錄嗎？

DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas表示，隨着標指幾乎每天總在不斷攀升至新高，很明顯市場現在是在按照2022年出現超預期驚喜而定價，但讓當前環境變得危險的是，不僅在2021年，而且在2019年和2020年，市場已經連續對基本面進行了重新定價。

根據DataTrek的數據，標指連續三年收益率超過15%的機率很低，只有10%，第4年上漲15%更是罕見。

事實上，自1928年以來，標指僅有4次連續3年或3年以上反彈15%，而這些時期與戰時支出、技術創新和危機後復甦等「宏觀市場敘事」相關，例如二戰期間的1942至1945年；1949至1952年的戰後經濟繁榮和朝鮮戰爭時期；1995至1999年互聯網泡沫時期；全球金融危機和希臘債務危機之後的2012至2014年。