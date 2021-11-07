馬斯克發晦氣？Tesla面臨1640億元拋售

美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)創始人馬斯克的Twitter言行，再次成為股價潛在風險！馬斯克目前在Twitter上發起了一項民意調查，詢問其6,250萬網民他是否應該出售10%的特斯拉股票。若是成事該公司將面臨數以千億元計算的拋售壓力。目前已經有超過280萬人次參與此次投票，有57%的受訪者贊成他出售股份。投票定於美東時間周日下午3點左右結束。

馬斯克表示：「最近有很多人認為未實現收益是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議？」他還表示，無論結果如何，都將「遵守投票結果」。

截至上周五收市，特斯拉股價報1,222.09美元，總市值1.23萬億美元。據悉，馬斯克持有的特斯拉股份約為1.705億股，他出售10%的股份將接近210億美元(近1,640億港元)。

事實上，馬斯克此舉似是在發晦氣。早前美國國會曾提議對億萬富翁的資產徵稅的提案，根據該提案，馬斯克五年內可能要支付500億美元的稅。馬斯克就表示：「我沒有從任何地方拿現金工資或獎金，我只有股票，所以我個人納稅的唯一方法就是賣出股票。」