領展31億港元購澳洲商場權益　周一復牌

是次收購的悉尼物業為Queen Victoria Building(簡稱QVB)，其中包括根據QVB停車場分租租約之669個泊車位；餘下兩個分別為The Galeries，以及The Strand Arcade。賣方Vicinity集團是澳洲著名的零售收租股兼物業管理公司，公司擁有南半球最大的商場澳洲維多利亞省的Chadstone。

收購完成後，Vicinity集團將繼續管理該等物業組合。領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據其截至3月底止的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由20.1%上升至21.4%。

根據仲量聯行研究資料，現行周期零售資產的資本價值已調整了18.3%，預料會於2021年底回穩。而過去兩個月，澳洲零售交易量顯著增長，零售回報率與其他房地產行業之間的差距已擴大，相對投資吸引力上升。