內地目標到2025年二氧化碳排放下降18%

內地國務院發布關於深入打好污染防治攻堅戰的意見，目標到2025年，生態環境持續改善，主要污染物排放總量持續下降，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)濃度下降10%，空氣質量優良天數比率達到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ類水體比例達到85%，近岸海域水質優良(一、二類)比例達到79%左右，重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風險得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強，生態系統質量和穩定性持續提升，生態環境治理體系更加完善，生態文明建設實現新進步。

意見同時指出，處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關係，落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，以能源、工業、城鄉建設、交通運輸等領域和鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業為重點，深入開展碳達峰行動。在國家統一規劃的前提下，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。統籌建立二氧化碳排放總量控制制度。建設完善全國碳排放權交易市場，有序擴大覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式，並納入全國統一公共資源交易平台。加強甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放管控。制定國家適應氣候變化戰略2035。大力推進低碳和適應氣候變化試點工作。健全排放源統計調查、核算核查、監管制度，將溫室氣體管控納入環評管理。