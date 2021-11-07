上車盤受追捧　首置客420萬漏夜簽長沙灣海柏匯

「4字頭」上車盤受追捧，長沙灣海柏匯開放式單位，減價10萬元即沽，首置客漏夜簽約，成交價420萬元，單位約4年僅升值約0.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原石修文稱，跑馬地禮頓山8座中層A室，實用面積約1,240方呎，套三房間隔，以6,350萬元易手，呎價51,210元，新買家屬於用家，原業主於2007年9月以2,300萬元買入，持貨14年帳面獲利4,050萬元，單位升值約1.76倍。

●美聯胡宗樂表示，北角半山雅景臺本月錄首宗買賣，單位為高層B室單位，實用面積約1,035方呎，套三房連工人房間隔，獲外區客斥2,312萬元購入，呎價約22,338元，並連一個有蓋車位，新買家購入作自用，原業主於2017年6月以約1,828萬元購入，轉手帳面獲利約484萬元，物業升值約26%。

●美聯佘錦驊指，筲箕灣柏匯11月錄首宗買賣，項目高層C室，實用面積約209方呎，開放式間隔，獲同區上車客垂青，輕微議價後以約448萬元成交，呎價約21,435元，利用按保方式入市。

●世紀21物業杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨5座高層4室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望內街及園景，叫價860萬元，放盤約10日，減價32萬元，減幅3.7%，獲用家以828萬元承接，呎價17,432元。

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九龍區

●利嘉閣何燕煌指，長沙灣海柏匯高層G室，實用面積約214方呎，開放式間隔，叫價430萬元，經議價後減價10萬元或約2.3%，以420萬元易手，呎價約19,626元，原業主於2017年3月以約418.5萬元購入，持貨約4年帳面獲利約1.5萬元，物業升值約0.4%，新買家為首次置業，更漏夜與業主簽署合約購入單位。

●香港置業李品良透露，大角咀奧坊．曉岸2座低層F室，附設平台，實用面積約177方呎，以11,000元放盤兩天後，即獲外區客接洽，睇樓後零議價承租，呎租約62.1元。

●美聯盧麗嘉指，奧運站維港灣8座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，吸引單身專業人士承租，每月租金19,500元，呎租約42.5元，業主於2011年1月斥資約468萬元購入上址。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋德強苑B座中層8室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場開價525萬元，減價18萬元或3.4%，最終以507萬元成交，呎價約12,550元。

●香港置業胡耀才稱，馬頭角御．太子高層單位，套三房連書房間隔，望海景，實用面積約848方呎，以約34,000元放租3個月，即吸引區內客洽詢，最終業主減租4,000元，減幅約13.3%，以30,000元租出，呎租約35.3元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●利嘉閣梁錦機指，觀塘凱德大廈A座低層2室，實用面積約587方呎，原則兩房間隔，現改三房間隔，望街景，開價680萬元，現減價30萬元或4.4%，以650萬元獲承接，呎價約11,073元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳海天晉6A座中高層E室，實用面積約368方呎，一房間隔，望東北市景，以790萬元成交，呎價約21,467元，原業主於2016年5月以472萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利318萬元離場，單位升值約67%。

●世紀21物業將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑C座中層12室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望內園景，yy3未補價第二市場8月放盤，原先叫價530萬元，累減72萬元，減幅達13%，獲區外綠表買家以458萬元承接，呎價約8,497元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳日出康城領凱10座右翼中低層D室，實用面積約730方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，原先開價1,000萬元，經議價後減價40萬元或約4%，近日以960萬元易手，呎價約13,151元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢清水灣下洋村單號屋全幢，套四房間隔，望山景，連天台，原先開價1,420萬，減價80萬元，終以1,530萬元成交，外籍業主於2016年5月購入上址，當時作價850萬元，持貨5年多帳面獲利680萬元，單位期內升值約80%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖．天峰8座中層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，以915萬元易手，呎價約16,913元，新買家為用家，原業主於2012年以475萬元購入，持貨9年帳面獲利約440萬元離場，單位升值約92.6%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城Q座中層7室，實用面積約337方呎，兩房間隔，放盤兩個月，當時叫價635萬元，終以630萬元獲買家承接，實用呎價約18,694元，原業主於2001年10月購入，當時作價134萬元，持貨20年帳面獲利496萬元離場。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海‧駿岸7座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤半年，獲買家零議價下以900萬元承接，呎價約17,613元，原業主於2017年1月購入，當時作價817萬元，持貨逾4年帳面獲利83萬元，單位期內升值約10%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田濱景花園2座低層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，放盤1星期，叫價890萬元，減價25萬元，以865萬元成交，呎價約15,901元，原業主於2003年9月以138萬元購入上址，持貨約18年帳面賺727萬元，單位升值約5.3倍。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水御皇庭2座中低層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，日前以12,300元租出，呎租約33元，屋苑現時有約10個單位放租，叫租由12,500元起。

●中原王勤學表示，元朗瑧頤低層A3室，實用面積約303方呎，一房及開放式廚房設計，月租叫價12,500元，議價後以11,500元租出，呎租約38元，新租客為年輕客，睇樓一日拍板承租，業主於2019年6月以約501萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心3座高層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，租客為同屋苑家庭客，考慮到該座數鄰近小朋友上學地點，方便往返，決定以10,800元租入，呎租約23.7元。

●祥益林英傑指，屯門恒福花園1座高層A室，實用面積約437方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，加上業主增加議幅，減租1,500元，為鄰近家人居住方便照應，即睇即以11,000元承租單位，呎租約25.2元。

●祥益林英傑稱，屯門南浪海灣3座高層A室，實用面積約691方呎，新買家為區內客，原業主移民賣樓，減價10萬元至920萬元售出，呎價約13,314元，原業主於2016年以約652萬元購入，帳面獲利約268萬元。

●利嘉閣彭錦添表示，房協青衣綠悠雅苑1座中層G室，實用面積約539方呎，兩房間隔，近日於第二市場以668萬元成交，呎價約12,393元，原業主於2013年4月以約358.2萬元購入，持貨約8年帳面獲利約309.8萬元，物業升值約86%，屋苑現時有約20個放盤，入場費由598萬元起。

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