疫情緩和零售有起色　國際品牌紛紛回流香港

在全球新冠肺炎疫情影響下，零售業是最受打擊的行業之一，就連國際知名品牌都「捱唔住」，紛紛縮減全球分店網絡，甚至申請破產。不過，隨着疫情緩和，本港零售生意似乎漸見起色，國際品牌亦再次布局進駐香港市場。

回顧過去一年多，各大外國品牌先後無預警地宣布撤出香港，多個來自美國、英國及南韓等的國際品牌相繼棄租核心地區的巨舖，轉為網上形式銷售，大型時裝品牌更成為「重災區」。

較惹起市場關注的包括去年6月美國內衣品牌Victoria's Secret結束設於銅鑼灣佔地4層的巨舖；之後英國Topshop在8月宣布關閉位於皇后大道中的兩層高旗艦店；隨後11月中，輪到美國服裝品牌GAP關閉位於中環的最後一間分店。而希臘配飾品牌Folli Follie亦因債務問題而申請自動清盤，關閉在港所有分店。

不過，該企截至今年6月底止半年業績已按年轉虧為盈，表示對未來幾個月保持謹慎樂觀，稱下半年將有許多發展，包括Esprit品牌和業務重振，並會在美國推出網站和數碼化商務平台、準備推出亞洲商務網站等。

事實上，隨着疫情漸趨平穩，香港零售業出現回暖迹象。根據政府統計處公布的零售業銷售數字，9月錄得總銷貨價值為280億元，按年上升7.3%，儘管增速較8月放緩4.6個百分點，但已連續8個月錄得增長，而今年首三季合計總銷貨價值則升6.8%。按類別劃分，「電器及其他未分類耐用消費品」的銷貨價值在9月的反彈力度最強勁，按年上升48.3%，按月亦增逾兩成。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，今年香港整體經濟好轉，失業率下跌，加上政府發放消費券的提振作用，市民因為只能留港消費而出現報復性消費，刺激8月數據按年出現較大力度反彈，增幅超過一成。他預料本港零售將繼續復甦，但增速將放緩，預計周期性反彈已在8月見頂，料全年平均按年增約10%。在基數回復正常水平下，明年保持增長的挑戰較大，需視乎全球疫情發展及恢復正常通關的進度。

與此同時，核心區商舖空置率進一步回落，尤其是中環地區。美國時尚牛仔服裝品牌American Eagle Outfitters今年連開兩間新分店，其中一間就是取代GAP樓高三層的中環巨舖舊址，另外亦為女裝系列Aerie在尖沙咀開設專門店。集團國際業務高級副總裁Vijay Chauhan早前曾表示，對香港休閒服飾市場感樂觀，認為仍有擴展空間，並視香港是亞太業務中的主要市場，將會重點投放在此。

除了早已入駐香港的國際品牌外，亦在不少「過江龍」在疫市中首次來港「插旗」。來自新加坡的咖啡連鎖店Flash Coffee於9月在上環開設首間香港分店，該企亦揚言計劃短期內進駐銅鑼灣、旺角及灣仔等其他地區，並計劃明年中在本港擴充分店總數至50間；日本連鎖藥妝店松本清早在疫情前計劃進駐香港開店，惟一直未有消息，事隔兩年後疑似有新進展，近期在求職網上出現松本清香港分公司的店務員招聘廣告，意味首間香港店開張的日子或不遠矣。

吳氏認為，相對奢侈品等高端消費，民生類消費的恢復表現較好，因此今年不乏經營超市、食品、電器、運動用品的外資品牌來港擴展業務，這類企業較有信心扭轉以往香港依賴旅客的外向形經濟生態，單靠本地需求便可支撐業績。

不過，他相信商戶仍願意投放資金設立實體店，儘管未來零售品牌加強網上銷售渠道的趨勢會持續，但購物體驗對港人是重要的環節，同時熱門地段的租金仍未回到疫前水平，不少商戶認為目前是好的承租時機。

●租期短支出減 期間限定店崛起

國際零售商戶集中火力發展網上業務，但實體店舖有助創造消費者體驗，彌補網上銷售無法接觸消費者的缺點，而在「疫市」中突圍而出的關鍵，是如何在傳統銷售渠道上創新和重塑定位，這正正造就了期間限定店(Pop-Up Store)的崛起。

綜合分析指，未來實體店數量會愈來愈少，但零售商已重新對實體銷售作出定義，因店舖不再只是滿足商品交易，而是作為提升客戶購物體驗和提供額外服務的場所。

疫情下的經營環境存在許多不確定性，期間限定店的短暫經營模式為商戶提供更多靈活度，零售商可於發展新市場時「試水溫」，因為這類店舖的承租期較短，亦可節省裝潢的支出和時間。而這類「快閃店」所陳列的大多為最新和最特別的產品，使消費者產生一種「當限定店到期，就難以找到那款產品」的感覺，增加了傳統商店所缺少的新鮮感，以及擁有專屬產品的體驗。

在香港已有多間大型專門店的瑞典連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)，今年4月在銅鑼灣開設首間為期6個半月、便利店般大小的期間限定店，專注於健康、可持續發展的生活用品。該公司表示，限定店比大型專門店更專注，方便顧客更集中找到現時大熱產品類別，未來亦不排除將此營運模式套用到其他地區。