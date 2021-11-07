上月30宗二手貶值成交跌價逾1.5億　七大屋苑周末捧蛋

10月二手交投回落，部分業主見後市去向未明，決定加快沽貨套現。綜合市場資料，上月市場出現至少約30宗帳面貶值轉讓成交，涉及蒸發的樓價逾1.52億元。樓價出現高位回落迹象，期間跌價個案，佔50%為持貨約3年或以內易手個案。

資料顯示，9月二手市場錄至少29宗貶值成交，10月同類成交增加，並已連升3個月，期內跌價轉讓交易中，佔15宗為2018年或之後購入成交。將軍澳新寶城3座套三房單位，上月以1,020萬元售，原業主持貨僅約3年，成交價較購入價低135萬元，單位貶值約11.7%。

居屋市場亦錄同類短期沽貨損手個案，均屬已補價自由市場成交，包括東涌裕東苑A座一房戶，減價後以495萬元沽，約3年貶值21萬元，跌價約4%。另外，大埔宏福苑兩房戶，實用面積約447方呎，亦降價至567萬元易手，3年賣平約21萬元或約3.6%。

荔枝角美孚新邨過去兩個月出現至少3宗損手買賣，為藍籌屋苑中最多，其中2期吉利徑19號一個中低層單位，早前以760萬元沽，約3年間貶值約6.4%。美聯吳志輝指，屋苑現時有約560個二手放盤，叫價未見低於購入價，但交投放緩，有業主劈價出貨，個別單位減價後才蝕讓，屋苑本月錄約5宗買賣。

此外，超級豪宅樓價也出現大幅跌價情況，10月最大額貶值成交為西半山天匯一個複式單位，實用面積約4,548方呎，被接管人接管後，市傳上月以逾3.12億元售出，較6年前購入價低約1.2億元，樓價跌幅約28%，蒸發金額及跌幅均為期內最大。

踏入11月，二手市場已出現至少約5宗較購入價低的轉讓，包括筲箕灣柏匯一個高層單位，實用面積約209方呎，開放式間隔，剛售448萬元，呎價約21,435元，新買家為上車客。據了解，單位於2015年購入，帳面跌價約30萬元，貶值幅度約6%。

資深投資者伍冠流認為，部分業主仍擔心新房策會影響後市，寧願損手沽貨，當蝕使費，都要先將物業套現。不過，他們多數不會大幅蝕讓，因為只要放盤叫價稍為低於市價，即可快速吸引買家承接。

資深投資者林一鳴亦稱，現時出現的蝕讓買賣中，不少為3年前開售的新盤，主因是買家當時「買貴貨」。他舉例，當時個別納米樓開價，普遍高市價30%，就算現時樓價上升，仍未追上該水平，正如恒指上升，現時都會有人在股市「輸錢」一樣。

事實上，中原表示，10大屋苑過去兩日錄約3宗買賣，較上周末急跌約66.7%，而零成交屋苑增至7個，當中包括沙田第一城及天水圍嘉湖山莊等上車盤都捧蛋。

該行柯勇稱，將軍澳新盤過去周末作次輪推售，區內二手買賣持續減慢，指標屋苑新都城只錄一宗成交，單位為2期4座高層A室，實用面積約659方呎，套三房加儲物房間隔，以1,015萬元沽，呎價約15,402元。

港島3大藍籌項目周末期間只有鴨脷洲海怡半島「發市」。該行盧鏡豪指，該盤22座低層D室套三房戶，實用面積約590方呎，剛以983萬元成交，呎價約16,661元。

此外，入伙盤單位持續增加，租金因而受壓，個別跌至7,000元。祥益林英傑表示，屯門恆大‧珺瓏灣5座中層J室，實用面積約223方呎，月租開價7,800元，減租800元，獲外區客即睇即租，呎租約31.4元。據了解，是次成交月租有機會為項目最低，如以去年4月購入價計，回報仍達約2厘水平。