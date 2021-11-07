周末多個新盤齊推　兩日錄約425宗成交

周末多個新盤齊推，推高市場氣氛。受惠洪水橋新盤上周六(6日)首輪銷售沽出213伙，周末兩日成交量錄得約425宗，較上周末約370宗增加近15%。

●#LYOS加推90伙 周三展開次輪銷售

新價單的單位主要集中於1B及2B座，包括72個分層單位和18個前庭花園戶，連同最新加推單位計，該盤的分層單位已全部推出。該集團高級營業經理楊桂玲表示，該盤首輪銷售200伙以價單形式出售的單位即日沽清，套現10.5億。其中，有大手買家以1,380萬買入2個兩房單位。至於，上周六(6日)以招標形式出售的20個單位中，成交金額最高為40號單位，實用面積779方呎，連418方呎花園，最終以1,589萬元成交，呎價為20,398元。

●MONACO ONE加推99伙

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE周日(7日)公布加推涉99伙的2號價單，折實平均呎價24,543元。據價單顯示，新一批單位包括35個一房單位、39個兩房單位、25個三房單位，面積介乎319方至671方呎，折實售價由761.1萬元至1,707.6萬元，折實呎價由23,211至25,817元。按售價計，整批單位市值約12.2億元。

該盤至今累計接獲逾2,000張個認購登記，按已公布兩張價單共99伙計，超額認購逾9倍。

●星凱．堤岸不足一個月累計沽出逾800伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，截至下午6時，星凱．堤岸已沽出116伙，項目自上月中開售，不足一個月內沽出逾800伙，佔可供發售單位約7成，套現逾80億元，銷情理想。是日的銷售中，在S組時段，一位大手買家斥資近1億港元，購入2座36樓全層8個單位，全層總樓面面積4,239方呎。據悉，該買家為香港人。

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●維港滙II三房2,390萬元沽