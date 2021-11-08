東方日報B1：華首10月對美出口強勁　貿協恐難達標

拜登政府今年上場以來，中美貿易戰至今未有解決迹象。中國海關總署最新數據顯示，以美元計，今年10月份對外貿易順差高達845.4億美元(約6,594.12億港元)，創歷來單月新高，而美國作為中國第3大貿易夥伴，今年首10個月對美貿易順差不跌反增至3,206.71億美元。故券商野村「大潑冷水」，直指不必對中美之間削減關稅的重大調解或協議抱太大期望。

中國海關總署周日(7日)公布，按人民幣計，10月內地進出口總值約3.33萬億元人民幣(下同)，按年升17.8%，比2019年同期增23%。其中，出口佔1.94萬億元，進口佔1.39萬億元，雖分別按年增20.3%及14.5%，但按月下滑2.1%及10%；全月貿易順差約5,459.5億元，按年擴大38.4%。

儘管全球供應​​鏈中斷，但由於內地出口激增，並連續第13個月錄雙位數增長，帶動內地對外貿易順差狂飆。以美元計，10月內地進口及出口同樣按年各增20.6%及27.1%，但按月下挫9.7%及1.8%。不過，在進口按年增幅遠遜市場預期的26.2%增長、出口增速又高過預期的22.8%增長之下，形成單月貿易順差按年大增47.5%，按月更多出177.82億美元。

對美貿易方面，內地10月向美出口537.7億美元，自美國進口130.23億美元，後者明顯比9月的153.98億美元減少，形成上月對美貿易順差逾407億美元；首10個月累計，對美貿易順差規模亦按年增加18.9%至超過兩萬億元。值得留意是，由於近月與天氣相關的問題，內地今年首10個月對外進口大豆總數量的按年跌幅，已進一步擴大至5%。

內地對美的貿易順差不跌反增，但中美首階段貿易協議將於今年底屆滿。美國貿易代表戴琪上月與中國國務院副總理劉鶴已舉行視像會議，檢視兩國去年簽訂的首階段貿易協議。即使戴琪形容該次談話是好開始，但言談間提到計劃在未來與華磋商時，劍指中方未有遵守貿易協議的議題。她亦曾引述總統拜登不會立即取消對中國貨徵關稅的言論，強調北京對2020年初達成的貿易協議承諾需負責。

然而，11月初外媒引述美國財長耶倫的說法是，若中美對等降低關稅，可能有助緩解通脹壓力。耶倫指，美國期望中國履行其在第一階段貿易協議下的承諾，但關稅保持穩定以及或最終以對等的方式降低一些關稅，可能是理想的結果。

事實上，關稅措施往往會推高進口物價，影響消費者和企業，就如鋁和鋼等原材料價格上升，製造及終端商品價格跟漲，就是例子。即使美國早前已啟動針對性的關稅排除程序，但迄今為止還沒有考慮更廣泛取消關稅，未來中美貿易問題發展如何，實在未許樂觀。

野村據官方數據分析，發現去年1月至今年9月期間，中國僅實現了貿易協議目標約58.5%。中國自美進口的3大類商品之中，以農產品領先，達到去年1月至今年9月隱含目標的76.1%；其次是製成品的56.5%。儘管油價上漲，煤炭進口量增加，但能源進口僅達到隱含目標的44.6%，遠遠落後目標。換言之，內地在今年底最後期限倒數之際，可能無法完成首階段貿易協議。

不過，亦有分析指，當下內地出口表現強勁，可望抵銷本土經濟增長放緩的影響，並讓政府有更多應對經濟政策的餘地。

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