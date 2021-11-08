周樂樂：關注必需消費及回調後的綠色能源股

上周A股市場呈現漲股票不漲指數的格局，結構性現象依然明顯。直至上周，所有公司的三季報均披露完畢，但是不同股票的走勢與三季報業績的關聯性明顯不同。例如景氣度仍然位於高位的新能源汽車板塊的部分股票業績雖然不佳，但市場絲毫不受業績影響，反而把關注度放在月度銷售數據上面，最終相關個股維持上漲勢頭。光伏板塊受業績影響也較小，雖然部分業績不及預期的股票稍微回調一兩天，但很快就收回大部分跌幅。其中，光伏設備股，依然是光伏產業鏈裏邏輯最強的細分板塊之一。光伏組件方面，隆基受到美國扣押產品和荷蘭政府出具臨時禁令的負面影響而大幅回調，但此次事件並未對整個板塊造成拖累。由此可見，光伏板塊的景氣度仍然不低。機構此前已經調高了明年光伏行業的增速，相信如果該板塊的回調達到一定幅度，就會有機構逐漸進入加倉。

與這兩個板塊對比鮮明的就是醫療醫藥行業，業績不及預期的醫療服務股票立馬吃下幾個跌停，業績符合預期的醫療器械和醫藥股仍然不溫不火，毫無表現。在高瓴減持和最近一級市場醫藥企業月度融資額環比下滑的負面消息下，CXO無視三季度業績超預期的利好開啟補跌模式。

不過，今年醫療健康板塊裏面最強勢的分支開始補跌，也意味着醫療健康板塊的消極情緒發酵和股價下探差不多到底部了。與業績完全背道而馳的可以說是必需消費板塊了，受去年高基數和今年疫情反复的影響，大部分消費股的三季度業績可以說是非常難看。然而，上周消費股卻是除了新能源板塊之外的另一個亮點。

這兩周以來，醬油、醋、瓜子、急凍食品、啤酒、紙巾等各類必需消費品相繼公布提價計劃。雖然今年他們提價更多是為了覆蓋不斷上漲的原材料成本，但是市場預期明後年原材料價格下降之後這些消費品會繼續保持最新售價。屆時必需消費品的毛利率有望上漲，股價處於低位的消費板塊有可能出現戴維斯雙擊。

另外，上周最受全球投資人關注的事件便是美聯儲的議息會議。會議結果是美聯儲按預期啟動taper，從11月開始每月減少150億美元的購債規模。後期的taper節奏會根據經濟復甦的情況進行調整。重點是整個發布會未提及加息字眼，這使得投資人心中最大的石頭安全落地。因為taper只是不繼續放水，而加息是收水。目前，無論A股還是美股都承擔不起全球流動性回收的風險，但在美聯儲完美的預期管理之下，減少放水是大家可以接受的。此外，美國近期的經濟數據如就業數據好於預期，美股大部分企業的業績也十分亮眼，因此美國股市目前仍然良好的上升趨勢當中。

對於接下來的操作建議，因為三季報過後，下一份業績報告要等到明年一二月份。中間有五個月的數據空窗期，相對而言很多東西是無法證偽。建議投資者可以優先關注提價邏輯下的必需消費板塊。如果景氣度高的新能源板塊有所回調，亦可以逢低布局。

勝利證券副首席運營官 周樂樂