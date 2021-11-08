美股再創新高　紐油飆3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.24；港匯見7.7826；離岸人民幣(CNH)報6.3954；美元兌日圓處113.47；歐元企1.1567，英鎊報1.3487。金價處1,816.74美元。布油報83.06美元，紐油處81.67美元。比特幣報6.28萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●美股三大指數上周五(5日)創收市新高。道指收報36,327點，升203點或0.56%；標指收報4,697點，升17點或0.37%，連升7日；納指收報15,971點，升31點或0.2%。

●美國10月非農就業職位按月增長53.1萬個，好過市場預期的45萬個，9月份修正後數字大幅增加19.4萬個至31.2萬個；8月修正後數字則增加11.7萬個至36.6萬個。

●港股ADR指數上周五偏軟，按比例計算，收報24,692點，跌177點或0.72%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,721點，跌147點，低水150點，成交20,553張。

●領展31億港元購澳洲商場權益，周一復牌。

●電動車初創公司Rivian上調計劃美國上市的招股區間，由介乎57至62美元，升至72至74美元。如果承銷商選擇額外加購約2,025萬股，Rivian上市時的估值將超過650億美元。

●美國財政部長耶倫表示，美國勞工部最新的就業報告顯示，美國經濟正在按計劃復甦，反映了「大膽的財政政策奏效」。

●外媒報道，日本軟銀集團旗下電信子公司SoftBank Corp.計劃引入無線輸電網絡技術來為可穿戴設備充電。

●外國傳媒報道，美國南加州海岸即將迎來的風暴季可能使全球供應鏈瓶頸愈發嚴重。

●日本服裝品牌Uniqlo上周五宣布，計劃未來一年在中國再開設100家新店，其中包括其在北京的第一家全球旗艦店，以積極在中國地區擴張。

●紐約期油上周五收報每桶81.27美元，升2.46美元或3.12%；布蘭特1月期油收報每桶82.74美元，升2.2美元或2.73%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,816.8美元，升1.3%，全周計累升約1.8%。

●英國富時100指數上周五收報7,303點，升24點或0.33%；法國CAC指數收報7,040點，升53點或0.76%；德國DAX指數收報16,054點，升24點或0.15%。