龔成：打工仔實現財務自由有法…

筆者當年打工生涯維持10年，這段時間，正職人工由8,000港元，加到離職時16,000元，就是成功利用這畢薪金，進入基本的財務自由狀態。筆者認識了不少年輕人，有做得更出色者，而所運用的，都是相同的方法，相信這方法大家都可做到，今日就同大家分享。

● 財務自由概念

首先講些基本概念，要退休不用工作，不是要一筆大錢，而是要進入財務自由的狀態，即是：

「財務自由：被動收入多於開支」

資產項所產生的，就是「被動收入」，這些資產項不用我管理，又或只需簡單管理，已可不斷產生現金流的。

具體來說，資產可以包括以下項目：土地、物業、企業、生意、股票、版權、專利權、系統、網站、品牌、配方、藥方、程式，甚至可以是商業系統、銷售系統、生意模式、賺錢模式、組織、概念、地位、知名度、人、人脈網絡等。

● 10年並行建立

在過去10年的打工生涯中，筆者做正職的同時，一直並行去累積資產。首先利用正職、兼職及生意去增加收入，同時又過著節儉生活，減少支出，這都有助累積了一定數量的現金。不過，現金只會貶值，所以要不斷將現金轉換成資產，因此在打工生涯的同時，一直並行努力創造及購買資產。

現時筆者持有的項目，主要有：生意、網站、借據、投資團隊、銷售團隊、物業、股票、書的版權，以及網上課程的版權，但並非所有項目都符合上述所講資產的定義。

就以生意來說，其中一盤生意雖然有持續的盈利，但由於筆者的參與度仍然甚高，並不符合「自行運作」的定義，因此不能定義為「資產」，其產生的收入亦不能稱為被動收入。

至於物業，收租物業每月提供穩定的租金回報，將租金收入減去供樓支出、管理費、差餉等費用後，得出的就是淨租金收入，由於這物業的淨租金收入為正數，因此，筆者所持有的物業能成為資產，每月的淨租金收入就能成提供被動收入。

● 定義是否資產

上述有些項目未必能成為「資產」，而能稱為「資產」的，有物業、股票、書的版權、個人網站，這些資產都為筆者帶來持續的收入，而且只需很少管理已可，由於這些收入以持續大於日常開支，所以這狀態已定義為財務自由。

雖然這財務自由的狀態未算很高，但卻帶出一個事實，就是一個月入萬元的80後，也可以用10年時間做到，從而過着想過的生活。

與一般人的分別，就在於筆者肯去學，以及落實去做。很多人一開始已認定自己做唔到，所以不去學不去做，那當然不會成功，但當別人懷疑時，自己已經落實去做，加上不斷累積財務知識，這樣就真的做到了！

總括而言，宜謹記：難與不難不是重點，做與不做才是關鍵！