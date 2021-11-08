新城發展提早贖回票據

公司董事會宣布，為促進集團的長期穩定發展，基於對自身價值及未來發展的信心並經結合當前實際經營及財務狀況，新城環球正根據透過要約網站分發的購買要約所載的條款及條件對任何及所有未償還的票據作出現金購買要約。相關投資者可於2021年11月8日至2021年11月17日下午4時(倫敦時間)作出招標指示。新城環球將按每1,000美元票據本金額1,000美元的購買價贖回，並於結算日根據購買要約就接納購買的票據作出相應的應計利息付款。

購買要約將以新城環球及新城控股的內部資源撥付。提早贖回票據符合新城控股的債務償還計劃及發展戰略。董事會認為，集團擁有充足的現金流量，提早贖回票據將不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響或損害公司及其股東的整體利益。