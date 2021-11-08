沈振盈：港股仍弱　宜做淡倉對沖

近期港股走勢疲弱，仍然受制於26,200點阻力位，暫時來說，24,800點會是一個比較大的支持位。不過，由於大市持續疲弱，加上外圍出現很大的變數，恒指恐會再度向下，跌至24,000點或以下。

策略上，投資者宜作適當的對沖，例如買入恒指熊證或認沽證，以防大市出現較急的跌勢。現時最主要的憂慮源於美股，雖然美股屢創新高，但高處不勝寒，技術走勢不是這般強勁，回吐的機會反而更大。

綜觀美股表現，其實只是個別股份較為強勢而已，大多數股份表現並不理想；加上現時美國處於兩難局面，會否提早加息是未知之數，但通脹數據卻持續強勁。故此，美股的升浪似乎隱藏着大跌的危機。

聯儲局議息之後，市場一直演繹為短暫不會加息，以及收水的情況輕微。不過，今次議息的會後聲明已明確指出通脹已經來臨，加息是事在必行。

從玄學角度分析，本周初走勢偏淡，到了周三之後，更需要慎防大市會急速回吐。本周每日的股市走勢預測：

周一(庚申日)：天干地支皆屬金，全金之局，市況好中帶弱。

周二(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，走勢向淡。

周三(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢仍反覆，形勢偏淡。

周四(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，跌勢頗急。

周五(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先反彈後急跌。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)