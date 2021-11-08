【高盛推介】醫藥股受壓急挫　藥明創半年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物上周五(5日)守穩在100港元關口以上收市，跌約2.8%，惟周一(8日)早段繼續下跌，最低見92.05元，為超過半年低位。現報94.2元，跌約7.6%，目前為連續第4日下跌。

有券商指藥明生物管理層將今年收入及經常性溢利的增長指引由65%提升至75%，並將明年增長指引從40%提升至45%。該行料可刺激股價向好，並將藥明生物列為行業首選，給予目標價175元及「增持」投資評級。

復星醫藥上周五跌約0.7%，周一早段亦繼續下跌，低見32.55元的1個月低位後跌幅收窄。現報34.05元，跌約6.1%。有券商指復星醫藥今年第三季收入及淨利潤均勝市場預期。該行重申復星醫藥「買入」評級，目標價67.6元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低部署藥明生物好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約850萬元。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約70萬元，分散各收回區域。

復星醫藥方面，亦見近期資金持續部署認購證，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約80萬元。

藥明購28300，行使價125元，2022年5月23日到期，實際槓桿4.1倍，中期、低面值。

藥明購11638，行使價128.98元，2022年02月18日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨、低面值。

藥明牛59439，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率8.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。

藥明牛56248，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

復醫購28115，行使價44.93元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、行使價34至45元間產品中，槓桿最高。

復醫購27921，行使價51.93元，2022年5月24日到期，實際槓桿3.6倍，價外、低面值。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。