【高盛推介】醫藥股受壓急挫 藥明創半年新低
2021年11月08日 10:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物上周五(5日)守穩在100港元關口以上收市，跌約2.8%，惟周一(8日)早段繼續下跌，最低見92.05元，為超過半年低位。現報94.2元，跌約7.6%，目前為連續第4日下跌。
有券商指藥明生物管理層將今年收入及經常性溢利的增長指引由65%提升至75%，並將明年增長指引從40%提升至45%。該行料可刺激股價向好，並將藥明生物列為行業首選，給予目標價175元及「增持」投資評級。
復星醫藥上周五跌約0.7%，周一早段亦繼續下跌，低見32.55元的1個月低位後跌幅收窄。現報34.05元，跌約6.1%。有券商指復星醫藥今年第三季收入及淨利潤均勝市場預期。該行重申復星醫藥「買入」評級，目標價67.6元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低部署藥明生物好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約850萬元。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約70萬元，分散各收回區域。
復星醫藥方面，亦見近期資金持續部署認購證，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約80萬元。
投資者如看好藥明生物，認購證方面的中期選擇可留意屬低面值的藥明購(28300)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨、低面值藥明購(11638)。牛證方面的近牛選擇可留意藥明牛(59439)，與現價有約10元收回距離。遠牛選擇可留意藥明牛(56248)，與現價有約15元收回距離。
藥明購28300，行使價125元，2022年5月23日到期，實際槓桿4.1倍，中期、低面值。
藥明購11638，行使價128.98元，2022年02月18日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨、低面值。
藥明牛59439，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率8.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。
藥明牛56248，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
復醫購28115，行使價44.93元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、行使價34至45元間產品中，槓桿最高。
復醫購27921，行使價51.93元，2022年5月24日到期，實際槓桿3.6倍，價外、低面值。
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