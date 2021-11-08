【瑞通推介】恒指曾跌200點　即市較多資金追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10月非農就業數據強勁，美股上周五(5日)再創收市新高，道指收報36,327點，升203點或0.6%。恒指上周五收報24,870點，跌354點或1.4%。周一(8日)早段曾再跌逾200點，回落至24,600點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近5,000萬元，反映投資者預期港股將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團上周五險守10天和20天線，收挫3.2%於276.8元，結束3連升走勢，是拖累恒指點數最多港股。近日有傳美團調整戰略定位至「零售＋科技」，另有券商預期美團第三季經調整淨虧損按季擴大，原因主要受新業務虧損擴大影響。行業消息方面，北京發布餐飲反食品浪費行為規範，鼓勵外賣平台按需備餐。美團周一早段跌逾1%，下試272元水平。超過1,200萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾790萬元淨流出。

內地將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。近期沿10天線下行的石藥集團，上周五曾挫4%至7.84元，見2月以來低位，收市維持3.4%的跌幅，報7.89元，14日RSI跌破30進入超賣區。周一早段再跌約2%，回至7.73元水平見支持，其後倒升。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉則有約20萬元淨流出。

滙豐控股上周五在大成交下曾急瀉5.4%，低見44.6元，連失10天和20天線，全日跌幅略為收窄至3.6%，報45.45元。英倫銀行出乎市場預期維持利率在0.1%不變，令原本憧憬滙控短期淨利息收入可受惠英國加息的憧憬落空。另一邊廂，集團繼續進行股份回購。滙控周一早段好淡爭持，徘徊在45元以上。約400萬元在上周五淨流入其好倉，同日淡倉則有近500萬元淨流出。

各電商正進行「雙11」促銷經營活動，市場監管總局發文要求提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」等違法方式開展促銷，又嚴格禁止不正當競爭行為。京東集團上周五低收於310元水平以下，挫4.3%，一舉跌穿10天、20天和250天線，並終止3個交易日升勢。周一早段繼續調整，暫守300元，跌幅曾逾2%。上周五有逾680萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾70萬元淨流出。

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