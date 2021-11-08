【瑞通推介】恒指曾跌200點 即市較多資金追熊
2021年11月08日 10:36
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10月非農就業數據強勁，美股上周五(5日)再創收市新高，道指收報36,327點，升203點或0.6%。恒指上周五收報24,870點，跌354點或1.4%。周一(8日)早段曾再跌逾200點，回落至24,600點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近5,000萬元，反映投資者預期港股將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。
美團上周五險守10天和20天線，收挫3.2%於276.8元，結束3連升走勢，是拖累恒指點數最多港股。近日有傳美團調整戰略定位至「零售＋科技」，另有券商預期美團第三季經調整淨虧損按季擴大，原因主要受新業務虧損擴大影響。行業消息方面，北京發布餐飲反食品浪費行為規範，鼓勵外賣平台按需備餐。美團周一早段跌逾1%，下試272元水平。超過1,200萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾790萬元淨流出。
內地將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。近期沿10天線下行的石藥集團，上周五曾挫4%至7.84元，見2月以來低位，收市維持3.4%的跌幅，報7.89元，14日RSI跌破30進入超賣區。周一早段再跌約2%，回至7.73元水平見支持，其後倒升。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉則有約20萬元淨流出。
滙豐控股上周五在大成交下曾急瀉5.4%，低見44.6元，連失10天和20天線，全日跌幅略為收窄至3.6%，報45.45元。英倫銀行出乎市場預期維持利率在0.1%不變，令原本憧憬滙控短期淨利息收入可受惠英國加息的憧憬落空。另一邊廂，集團繼續進行股份回購。滙控周一早段好淡爭持，徘徊在45元以上。約400萬元在上周五淨流入其好倉，同日淡倉則有近500萬元淨流出。
各電商正進行「雙11」促銷經營活動，市場監管總局發文要求提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」等違法方式開展促銷，又嚴格禁止不正當競爭行為。京東集團上周五低收於310元水平以下，挫4.3%，一舉跌穿10天、20天和250天線，並終止3個交易日升勢。周一早段繼續調整，暫守300元，跌幅曾逾2%。上周五有逾680萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾70萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(27087)，行使價27,100點，2022年3月到期，實際槓桿13.8倍。
恒指貼價、中短期購(27086)，行使價25,400點，2022年3月到期，實際槓桿10.8倍。
恒指輕微價外、中短期沽(24996)，行使價23,600點，2022年2月到期，實際槓桿11.1倍。
美團輕微價外、短期購(18785)，行使價313元，2022年1月到期，實際槓桿7.1倍。
美團輕微價外、中短期沽(28498)，行使價240元，2022年4月到期，實際槓桿3.5倍。
石藥價外、中年期購(28307)，行使價11.82元，2022年7月到期，實際槓桿5.2倍。
滙豐貼價、中短期購(24714)，行使價46.78元，2022年2月到期，實際槓桿11.7倍。
滙豐輕微價外、中短期沽(28926)，行使價41.88元，2022年4月到期，實際槓桿6.9倍。
京東價外、中短期購(26106)，行使價372.98元，2022年2月到期，實際槓桿7.5倍。
京東輕微價外、中短期沽(11880)，行使價280.18元，2022年4月到期，實際槓桿3.6倍。
聯想輕微價外、中短期購(24351)，行使價8.81元，2022年2月到期，實際槓桿5.9倍。
藥明價外、中短期購(24911)，行使價138元，2022年2月到期，實際槓桿6.4倍。
騰訊輕微價外、中短期購(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿7.2倍。
騰訊輕微價外、短期沽(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿8.4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(59154)，收回價24,160點，槓桿比率38.7倍。
恒指熊證(68222)，收回價25,200點，槓桿比率39.6倍。
美團牛證(61642)，收回價260.08元，槓桿比率12.6倍。
美團熊證(66509)，收回價288.88元，槓桿比率12.1倍。
滙豐牛證(61135)，收回價43.08元，槓桿比率13.4倍。
滙豐熊證(55139)，收回價51元，槓桿比率6.1倍。
京東牛證(60252)，收回價282.88元，槓桿比率10.6倍。
京東熊證(63400)，收回價337.38元，槓桿比率7.3倍。
藥明牛證(59271)，收回價88.88元，槓桿比率6.1倍。
藥明熊證(61127)，收回價125元，槓桿比率3.8倍。
騰訊牛證(60790)，收回價430元，槓桿比率12.9倍。
騰訊熊證(66061)，收回價491.8元，槓桿比率11.6倍。
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