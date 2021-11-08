日本政府擬修訂法案　補貼台積電在當地建廠

日本媒體報道，經歷過全球晶片荒的慘痛教訓後，不少國家將半導體產業視為國安議題。日本政府為了加強國內供應，計劃最快12月向國會提交相關法案，並制定有關補貼營建新廠的明確規定。

據悉，日本政府將建立一套法律架構，以便為在國內新建先進半導體廠房提供補貼，首先將由台積電規劃在熊本縣設廠着手。日本政府尋求修訂目前適用於發展5G無線技術企業的法律，修訂後要把半導體業者視為新的優先重點領域。政府將確保在2021年度追加預算中相當於數十億美元的資金，在新能源與產業技術開發組織下設立一個補貼基金。符合補貼資格的工廠在投入運營後，可能必須維持穩定的生產、投資和技術發展，也可能被要求在短缺時期提高產量，並被要求遵守防止技術外洩的法律。

報道指出，台積電預定在熊本設廠，預計將成為新法律架構的首家受惠者。日本首相岸田文雄早前提到，台積電日本投資案將達1萬億日圓，傳日本政府打算補助其中一半投資，其他晶片業者未來也會獲得補貼資格。

台積電的熊本廠將在2022年開始興建，2024年開始量產，主要利用22納米至28納米技術生產晶片。而該類晶片並非用於智能手機，而是用於由汽車至家電等廣泛產品。