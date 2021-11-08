再生能源漸普及！蓋茨預言石化巨頭30年後或倒閉

再生能源已成為不可逆轉的潮流，傳統石化能源料逐步淡出。微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)直言，旗下基金已沽清石油天然氣公司的股票，亦建議長線投資者應該避開石化產業的股份，並預言在30年後，石化產業或出現倒閉潮。

外媒引述蓋茨在格拉斯哥舉行的氣候峰會期間指出，面對再生能源日漸普及，在30年後，一些石化產業的巨頭將會倒下，石油企業的市值將會大幅縮減。他表示，那些掌控能源領域近百年的龍頭公司，如果在未來轉向再生能源形式的話，或許還有倖存的機會。

不過蓋茨已用行動實明他對石化公司的悲觀看法，他在最新著作《如何避免氣候災難》中提到，他旗下的基金會於2019年已沽出所有天然氣與石化公司的持股。國際能源署分析員Heymi Bahar較早前表示，石化龍頭企業即使轉型，亦不太可能成為再生能源技術的領頭羊。

而事實上，石油巨企荷蘭皇家殼牌(Shell)、埃克森美孚(Exxon Mobil)及英國石油(BP)過去5年的股價都在下跌，埃克森美孚在2020年甚至錄得200億美元巨額虧損。