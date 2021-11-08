【高盛推介】騰訊創1個月新低 資金趁低吸納
2021年11月08日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周四(4日)重上480港元水平後，上周五(5日)再度回落至460元水平收市，跌約2.8%，周一(8日)早段繼續下跌。早上低開約1.6%後失守460元水平，最低見453.4元，為過去1個月低位。現報459.8元，跌約1.6%。
騰訊將於本周三(10日)公布截至今年9月底止的第三季業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎274.34億至360.73億元人民幣，按年下跌15.1%至上升11.7%。收入介乎1,374.61億至1,502.92億元人民幣，按年上升9.6%至19.8%。券商普遍給予看好評級，目標價779元。
有調查機構公布上月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名，當中騰訊排名首位，而旗下3款手遊成為中國App Store手遊收入排名首3位。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低積極部署好倉，錄得約3,930萬元資金流入，為上周五最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2,840萬元，牛證則於上周五獲資金轉向流入，有約1,090萬元，並較集中在440至450元收回區域的產品。
淡倉方面，可見認沽證於上周三(3日)及上周四共錄得約1,220萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見上周四及上周五共錄得約7.3億元資金淨買入騰訊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(23013)。貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(28299)。價外選擇可留意年期約2個月的低面值、高槓桿騰訊購(25582)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(52575)，與現價有約50元收回距離。
騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
騰訊購28299，行使價497.08元，2022年1月25日到期，實際槓桿9.7倍，貼價。
騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿11.7倍，價外、低面值、高槓桿。
騰訊牛52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近50元收回距離遠牛。
騰訊沽29496，行使價415.68元，2022年1月26日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、低街貨。
騰訊熊68016，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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