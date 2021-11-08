萬科分拆萬物雲來港上市　股價漲6%　瑞銀叫「買入」

瑞銀指出，分拆事項將有利公司，可助改善負債比率，將其由「三條紅線」中的黃級降至綠級，以及有助投資者注意其非物業業務隱藏價值。不過，此舉或會為行業帶來負面影響，因集資額或佔行業今年來集資額的36%至52%。給予其「買入」評級，目標價31.6元。

野村認為，萬科分拆步伐較預期快，但萬物雲盈利水平為內地物管行業中最低。假設萬物雲的估值為2021財年預測市盈率的45至50倍，其市值將達1,040億至1,160億元，預期市值佔萬科目前市值約53%至59%，但計及其領先市場地位和創新業務性質，實際市值可能遠高於預期，維持對萬科「中性」評級及目標價30.1元。

摩根大通預期，今次分拆對萬科股價僅有輕微正面影響，而萬科的淨負債率在行業中為較低水平，資產負債表相對強勁，不過，市場挑戰下盈利有下行壓力，將目標價由22元降至20元，予「中性」評級。