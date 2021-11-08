陳永傑：疫情下爲何特色戶更受追捧？

疫情下特色戶更受追捧，成交價屢創新高。今年年中柏傲莊III一個4房連天台特色戶以7,650萬元售出，實用呎價45,133元，創新界一手分層物業新高呎價紀錄。二手方面，星域軒一個高層複式戶以6,300萬元售出，單位為三房間隔，實用面積1,510方呎，實用呎價約41,722元，創屋苑成交價及呎價新高。

現時，工作模式有所改變，不少員工在家工作，因此對住屋要求有所改變。以往買家追求交通方便、就近工作地點等要求變得次要，取而代之是希望擁有更多戶外生活空間及更寬敞、更舒適的家居環境，與家人共享天倫之樂，坐擁理想居住環境的特色戶更受市場歡迎。根據中原樓市大數據資料，D類及E類二手私人住宅買賣合約登記最近2年均有上升，2020年D類及E類二手私人住宅買賣錄得1,640宗，較2019年1,561宗按年上升5.1%，2021年首10個月D類及E類二手私人住宅買賣錄得2,002宗，已超越2020年全年宗數，較2020年升22.1%，可見市場對大單位需求有增無減。

買家購入特色戶除自住用途外，還可以作升值投資用途，對抗通脹。物業與其他投資產品比較，相對穩健。股票市場過去2個月十分波動，多隻大型科技股從高位回落，恒生指數年初至今下跌約7.8%，黃金價格年初至今錄得約5.6%跌幅。樓市則一枝獨秀，疫情對樓市未構成重大衝擊，中原城市領先指數CCL年初至今升幅達5.6%，穩步上升。特色戶供應罕有，部分單位潛在升幅可優於大市，不少買家願意投放較多資金於保值的物業市場，同時改善生活質素。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑